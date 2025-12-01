大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）フットサル部が、2025年8月に大阪府岸和田市で開催された「第21回全日本大学フットサル大会」にて優勝を果たし、同大会で史上初の4連覇を達成しました。2025年12月8日（月）14：20より大阪府庁本館３階　特別会議室（大）にて、吉村大阪府知事に優勝報告を行います。

（一般の方は観覧できません）

【日時】

2025年12月8日（月）14：20〜14：40

【場所】

大阪府庁本館３階　特別会議室（大）（大阪市中央区大手前2丁目1-22）

【本学訪問予定者】

学生 8名

監督　磯村 直樹

アドバイザー（前監督）佐藤 亮

トレーナー　尾下 雅徳

【当日の流れ】

出席者紹介

選手による優勝報告（代表：横田　翔　選手）

知事お祝いの言葉

知事との歓談　　※進行の都合で省略になる場合があります。

記念品贈呈（代表：川原　那月選手）

記念撮影

