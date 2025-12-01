こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フットサル部が吉村大阪府知事を表敬訪問（12/8）全日本インカレで優勝、大会初の4連覇
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）フットサル部が、2025年8月に大阪府岸和田市で開催された「第21回全日本大学フットサル大会」にて優勝を果たし、同大会で史上初の4連覇を達成しました。2025年12月8日（月）14：20より大阪府庁本館３階 特別会議室（大）にて、吉村大阪府知事に優勝報告を行います。
【日時】
2025年12月8日（月）14：20〜14：40
【場所】
大阪府庁本館３階 特別会議室（大）（大阪市中央区大手前2丁目1-22）
【本学訪問予定者】
学生 8名
監督 磯村 直樹
アドバイザー（前監督）佐藤 亮
トレーナー 尾下 雅徳
【当日の流れ】
出席者紹介
選手による優勝報告（代表：横田 翔 選手）
知事お祝いの言葉
知事との歓談 ※進行の都合で省略になる場合があります。
記念品贈呈（代表：川原 那月選手）
記念撮影
【注意事項】
取材に際しては下記大阪府のルールをご確認ください。
（１）記者及びカメラマンは、必ず自社腕章又は関西写真記者協会統一腕章を見えやすいところに着用してください。腕章の着用が無い場合、取材いただけないことがありますので、ご注意ください。
（２）取材時は、府職員の指示、誘導に従ってください。
（３）脚立、三脚使用可です。
（４）取材を希望される方は、13時50分から受付を開始しますので、大阪府庁本館3階 特別会議室（大）にお越しください。受付で名刺を提供又は名簿に氏名を記入いただきます。
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
