こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、柏レイソルとアップサイクルイベントを12月7日（日）に三協フロンテア柏スタジアムで実施！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、柏レイソルとのアップサイクルプロジェクトブースを、2025年12月7日（日）に三協フロンテア柏スタジアムにて開催されるイベント「2025柏レイソルファン感謝デー」にて出展いたします。
柏レイソルは、千葉県柏市をホームタウンとするＪ１リーグのプロサッカークラブです。2022年よりペットボトル再生ポリエステル糸を使用したユニフォームの導入や試合時のゴミ分別の推進など、環境配慮の取り組みを進めています。ホームスタジアムはCASBEE柏（柏市建築物環境配慮制度）においてA評価を受けるなど、地球温暖化への配慮にも積極的に取り組んでいます。一方、バリュエンスジャパンが運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
本件に関するお問合わせ先
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
柏駅前に掲出されていたバナーを活用し、選手の直筆サイン入り三角コインケースを製作するワークショップを実施！また、オリジナルアップサイクルアイテムも販売！
12月7日（日）に千葉県柏市の三協フロンテア柏スタジアムで開催される「2025柏レイソルファン感謝デー」は、日頃より多大なるご声援をいただいているオフィシャルファンクラブ「アソシエイツ」会員さまやファン・サポーターの皆さまへ、クラブと選手一同が感謝の気持ちを込めて企画された体験型交流イベントです。
このたび、「HATTRICK」は本イベントへの出展が決定。柏駅前に掲出されていたバナーに選手の直筆サインを入れて再利用し、三角コインケースを製作するワークショップを実施いたします。柏レイソルのサステナブルな取り組みを楽しく学べるだけでなく、役目を終えた素材に新たな付加価値を生み出すことで、日常でもクラブを身近に感じられる“世界に一つだけのコインケース”をお作りいただけます。また、同バナーをアップサイクルしたトートバッグも数量限定で販売。ご希望の選手1名のサインを当日入れてお渡しいたします。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■HATTRICK×柏レイソル アップサイクルイベント 概要
開催日：2025年12月7日（日）
時間：11：30〜14：30（ワークショップは11：50〜14：30）
会場：三協フロンテア柏スタジアム スタジアム内ビジター側アップルーム（千葉県柏市日立台1-2-50）
＜三角コインケース製作ワークショップ＞
実施時間：
Aー 11：50〜12：10（12名）
Bー 12：10〜12：30（12名）
Cー 12：30〜12：50（12名）
Dー 12：50〜13：10（12名）
Eー 13：10〜13：30（12名）
Fー 13：30〜13：50（12名）
Gー 13：50〜14：10（12名）
Hー 14：10〜14：30（12名）
参加方法： HATTRICK Members（下記URL）上でチケット購入
販売期間：2025年12月1日（月）12：00 〜 12月5日（金）23：59
HATTRICK Membersチケット購入ページ：https://members.hattrick.world/team/18
参加費用：1,500円（税込）、当日申込 2,000円（税込）
※事前チケット購入制。
※ブースで受付メールの確認をさせていただきます。
※当日申し込みは予約枠に限りがございます。予めご了承ください。
※ワークショップ素材にはいずれか1名の選手のサインが入ります。
※当日不参加の場合でも返金はいたしかねます。
※参加費はお申込みの時点で決済されます。
※小学生以下のお客さまは、保護者同伴にてご参加ください。
※当イベントには選手の参加はございません。
＜アップサイクルトートバッグ 販売詳細＞
販売価格：15,000円（税込）
販売個数：20個
購入方法：現地でのブース販売
※販売点数・販売価格は変更になる可能性がございます。
※商品が無くなり次第、販売は終了となります。
※購入はブースにお越しいただいたお客さまのみに限ります。
※クレジットカード、電子決済のみ（現金不可）となります。
※購入時にサインのご希望選手を伺います。サインをお入れしたバッグは、14：30から第2部終了20分後までに、購入場所にてお受け取りください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■環境省「デコ活」補助事業に採択
バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。
■柏レイソル 概要
・設立：1992年4月1日
・代表：代表取締役 山崎 和伸
・本社所在地：千葉県柏市日立台1-2-50
・事業内容：プロサッカークラブの経営、サッカー・その他の各種スポーツ競技の興行及びその仲介、サッカー等の選手の養成
・URL：https://www.reysol.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
