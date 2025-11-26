¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·½É±ØÅì¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë2Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¡ª ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤¬11·î28Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ò2025Ç¯11·î28Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£JR¿·½É±ØÅì¸ý¶á¤¯¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë30¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢11·î21Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·½ÉÅì¸ý±ØÁ°Å¹¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
DAM¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤ò15¼¼¤ËÆ³Æþ¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥ó¥×¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É²»¶ÁÌÌ¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤È±ÇÁü¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥ª¥±¤«¤é´¿Á÷·Þ²ñ¤Ê¤É¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î¿ä¤·³è¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿ä¤·¿§¥ë¡¼¥à¤ò4¼¼¡Ê4¿§¡ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¦¾¼ÏÂ¥Û゚¥Ã¥Õ゚¥¹¤ò¸½Âå¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥Õ゚¥È¤Æ゙À¸¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢½©¸µ¹¯¥Õ゚¥í¥Æ゙¥å¡¼¥¹¤ÎÃËÀ¥¯゙¥ë¡¼¥Õ゚¡¦SHOW-WA & MATSURI¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÊÉ¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁõ¾þ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤ò1¼¼ÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¡¼¥×¥óÆü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤äÎ©ÃÏÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸µÒ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥³¡¼¿·½ÉÅì¸ýÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×
³«Å¹Æü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-28-7 ¥¡¼¥¹¥È¥ó¥Ó¥ë 6F-8F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5341-4028
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·½É±ØÅì¸ý ÅÌÊâ3Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö ¡§Æü¡ÁÌÚ¡¦½Ë¡¡¡¡10:00¡ÁÍâ5:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°¡¡10:00¡ÁÍâ8:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§348Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¥ë¡¼¥à¿ô¡§Á´30¼¼¡Ê15¼¼¤Ë¡ÖLIVE DAM WAO!¡×ÀßÃÖ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥à4¼¼¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥à2¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ä¤·¿§¥ë¡¼¥à4¼¼¡ÊÀÖ¿§¡¦²«¿§¡¦Çò¿§¡¦¹õ¿§¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥Õ¡¼¥É68¼ïÎà¡¿¥É¥ê¥ó¥¯208¼ïÎà
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î»ý¤Á¹þ¤ß²Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼
µÊ±ì¥Ö¡¼¥¹¡§¤¢¤ê
Å¹ÊÞURL¡§https://big-echo.jp/?p=24151
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦
¢£¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤´ÍøÍÑ¤ÎÊýÀèÃå500Ì¾ÍÍ¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëÂçÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü
¢£DAM¤Ç¤Ï¡¢SHOW-WA & MATSURI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¡¢LIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓLIVE DAM¥·¥ê¡¼¥º
¥Ç¥ó¥â¥¯¤ÏSmartDAM¥·¥ê¡¼¥º
²ÝÂê¶Ê¡§SHOW-WA&MATSURI¡¢SHOW-WA¡¢MATSURI DAM¼ýÏ¿¶Ê¡ÊÁ´24¶Ê¡Ë
±þÊçÊýË¡ ¡§¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
¾ÞÉÊ¡§´õË¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥½¥í¥Ý¥¹¥¿¡¼³Æ1Ì¾¡¡12Ì¾ÍÍ
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦DAM ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202511_showwa-matsuri.html
¡¦SHOW-WA/MATSURI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://show-wa-matsuri.com
¡¡
