¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤Âç´¶¼Õº×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÁí³Û30Ëü±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×¤¬Åö¤¿¤ëÁí³Û30Ëü±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ËÄÌ¾ïÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¢Äê´üÇÛÁ÷¾¦ÉÊ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¡¢Äê´üÇÛÁ÷¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¾ô¿å´ï¤ò¤´·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×146Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×Áí³Û30Ëü±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
URL¡§ https://shop.cleansui.com/news-list/news_20251125.html
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¡§
¤¨¤é¤Ù¤ëPayÁí³Û30Ëü±ßÊ¬
¡¦£±Åù¡¡3Ëü±ßÊ¬¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦2Åù¡¡1Ëü±ßÊ¬¡Ê5Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦£³Åù¡¡5,000±ßÊ¬¡Ê20Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦4Åù¡¡1,000±ßÊ¬¡Ê120Ì¾ÍÍ¡Ë
ÅöÁª°÷¿ô¡§146Ì¾
¢£±þÊçÊýË¡¡§
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÄÌ¾ïÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄê´üÇÛÁ÷¾¦ÉÊ¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊç£Õ£Ò£Ì¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ±þÊç´°Î»
¡¦Äê´üÇÛÁ÷¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´°ÆÆâ¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊç£Õ£Ò£Ì¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ±þÊç´°Î»
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
1984Ç¯¡¢»¨¶Ý¤Þ¤Ç½üµî¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÃæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¾ô¿å´ï¡Ö¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤â¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡£¾ô¿å´ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤ URL¡§https://www.cleansui.com
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤ WEB JOURNAL¡§https://brand.cleansui.com/journal
Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@cleansui_knows ¡¡https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Cleansui_jp ¡¡https://x.com/Cleansui_jp
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.gd/cNETq
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô
Mail¡§MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://brand.cleansui.com/
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡¡¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È
https://shop.cleansui.com/
¥¯¥ê¥ó¥¹¥¤¡¡Âç´¶¼Õº×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
https://shop.cleansui.com/news-list/news_20251125.html