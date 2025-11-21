自動接合機の世界市場2025年、グローバル市場規模（ハンディスキャナ読取式、受けアームカメラ読取式）・分析レポートを発表
2025年11月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動接合機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動接合機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の自動接合機市場は2024年に約4億9,100万米ドルと評価され、2031年には約6億9,200万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.1％です。
電子部品製造の高精度化と自動化の進展により、市場は今後も堅調な成長を続ける見込みです。特に消費者向け電子機器や自動車電子、航空宇宙分野での需要増加が成長を牽引しています。また、製造ラインの効率化、労働コスト削減、品質安定化のニーズが高まっており、自動接合機の導入が急速に拡大しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
自動接合機は、電子部品用のトレイやテープを自動的に接続する装置です。テープ搬送装置、給電トラック、制御システム、位置決めシステム、コード読み取り機能などで構成され、高精度かつ高速でのスプライス（接続）を実現します。
従来の手動方式と比較して、接続精度が高く、不良品発生率を大幅に低減できる点が特徴です。また、機械制御による自動校正機能を備えており、ラインの停止時間を最小限に抑えます。さらに、多様な電子部品に対応できる柔軟性を有し、スマートフォン、家電、自動車制御ユニット、航空電子機器など、幅広い分野で活用されています。
最新モデルでは、AIを活用した欠陥検出機能や、データ連携による生産最適化が進んでおり、スマートファクトリー化における中核設備としての重要性が高まっています。
________________________________________
政策・経済環境の影響
本レポートでは、米国の関税政策および国際的な産業政策の変化が市場に与える影響を分析しています。電子製造分野ではサプライチェーンの再構築が進み、地域ごとの生産体制が多様化しています。特に米国・欧州では国内回帰生産の動きが強まり、アジアからの調達依存を減らすために自動化機器への投資が増加しています。
一方、中国、日本、韓国などアジア地域では、半導体関連製造設備の増設が相次ぎ、自動接合機の需要が急速に高まっています。各国の政策支援や補助金制度も市場拡大を後押ししています。これにより、地域間の競争が激化する一方で、グローバルサプライチェーンの分散化が進んでいます。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
市場は複数の国際的メーカーと地域専門メーカーによって構成されており、技術革新と品質信頼性が競争の中心となっています。主要企業には、FUJI CORPORATION、Butler Automatic、MTSC Solution、Shenzhen Borwin Precision Machinery、Shenzhen KHJ Technology、YOUNGPOOL Technology、Shenzhen Bluiris Technology、Jinyao Intelligent Precision （Shenzhen）、Jiedeng Intelligence、EVER-WIN Technologyなどが含まれます。
FUJI CORPORATIONは高精度実装機器の分野で世界的リーダーとして知られ、自動スプライシング技術でもトップクラスの市場シェアを持ちます。Butler Automaticは長年にわたり自動テープ接続機の分野で実績を持ち、包装や電子組立産業で広く採用されています。YOUNGPOOL TechnologyやShenzhen KHJ Technologyは中国市場で急成長しており、コストパフォーマンスの高いモデルで競争力を高めています。
