　関西空港交通株式会社および奈良交通株式会社は、多くのお客様にご利用いただいている空港リムジンバス奈良関空線を、２０２５年１２月２０日より大幅に増便し、あわせて、最終便の発車時刻を繰り下げます。

　当路線は、ＪＲ奈良駅や奈良県コンベンションセンターのほか、近鉄奈良線や京都線、橿原線が交差する大和西大寺駅にも乗り入れており、ビジネスや観光に大変便利にご利用いただけます。

　奈良県内と関西国際空港間の移動には、快適な空港リムジンバスをぜひご利用ください。


１．対象路線

　　空港リムジンバス奈良関空線

２．実施日

　　２０２５年１２月２０日（土）

３．増便の概要

　　関西国際空港行き　６便→１１便

　　奈良行き　　　　　６便→１１便

４．運賃

　　大人片道２,４００円、小児片道１,２００円

５．運行時刻

（１）関西国際空港行き　※赤枠で囲んだ便を増便

　　　　　※緑字 は前日の18時まで、黒字は当日の起点出発時刻の40分前まで

　　　　　　予約発券ができます。（関西国際空港行きのみ）

　　　　　※ 発：乗車のみ（降車不可）　着：降車のみ（乗車不可）



（２）奈良行き　※赤枠で囲んだ便を増便

　　　　　※ 発：乗車のみ（降車不可）　着：降車のみ（乗車不可）


６．ご予約・お問合せ

　　ご乗車の1ヶ月前からご予約可能です。

　　・発車オ～ライネット

　　　　https://www.narakotsu.co.jp/limousine/nara_kanku/

　　・奈良交通株式会社　総合予約センター

　　　ＴＥＬ０７４２―２２―５１１０（９：００～１８：００／年中無休）

　　※空港行きのみご予約が必要です。空港発のご予約は行っておりません。