¡ÚÈ¯¹ÚÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡Û¿ÀÅÄ³°¸ìÂçÀ¸¤¬ÅÄ½ê¾¦Å¹¤È¥Ï¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ÂÐ±þ¤é¡¼¤á¤ó2¼ï¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¡12·î4Æü(ÌÚ)¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¡õ»î¿©²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¿³ØÄ¹¡§µÜÆâ¹§µ×¡Ë³°¹ñ¸ì³ØÉô ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤ÎÄá²¬¸ø¹¬¶µ¼ø¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÌÍ¾ì¡¡ÅÄ½ê¾¦Å¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄ½ê»ËÇ·¡Ë¤È¤Î´±³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ÂÐ±þ¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¤é¡¼¤á¤ó2¼ïÎà¡ÊÌ£Á¹Ì£¡¢¾ßÌýÌ£¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ï¥é¥ë¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡É¤È¡ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Î¹ñºÝ²½¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤¬¶¦Æ±¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£12·î4Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢(³ô)¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¡õ»î¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Ï¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ÂÐ±þ¡¦¡¦¡¦¸·¤·¤¤´ð½à¤Î¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç½¡¶µ¾å¤Î·è¤Þ¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ
◾️ ÆüËÜ¤ÎÌ£¤ò¥Ï¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿2ÇÕ
¡¡º£²óÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ï¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ÂÐ±þ¤Î¤é¡¼¤á¤ó¤Ï¡¢Ì£Á¹¡¦¾ßÌý¡¦ÌÍ¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥ëÇ§¾ÚºÑ¤ß¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆÁªÄê¤·¤¿ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï12·î4Æü(ÌÚ)¤ÎÈ¯É½²ñ¡õ»î¿©²ñ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️ ´ë²èÇØ·Ê¡¦·Ð°Þ
¡¡Äá²¬¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¿©ÉÊ´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖÀéÍÕ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤é¡¼¤á¤óÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤â¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍýÇ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬Æ±¼Ò¤Î³¤³°Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¶¨Æ¯¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤é¡¼¤á¤ó¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»þÎ®¤òÂª¤¨¤¿°ÕµÁ¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¼¥ßÀ¸¤¿¤Á¡ä
¡ Ë¾·î¡¡è½»Ò¡Ê¤â¤Á¤Å¤¡¡¤ê¤³¡Ë¤µ¤ó¡¿³°¹ñ¸ì³ØÉô¡¡¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀì¹¶ 4Ç¯
¢ Å·½Å¡¡ÀôÈþ¡Ê¤¢¤Þ¤·¤²¡¡¤¤¤º¤ß¡Ë¤µ¤ó¡¿³°¹ñ¸ì³ØÉô¡¡¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀì¹¶ 4Ç¯
£ ¹â¶¶¡¡Æá½ï¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¡¤Ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¡¿³°¹ñ¸ì³ØÉô¡¡¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀì¹¶ 4Ç¯
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ä
¥¢¥¥Ð¥ê¡¦¥Õ¡¼¥ê¥¨¡Ê¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¦¹Ö»Õ¡Ë
¡ÚÎ¬Îò¡Û
¥¤¥é¥óÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°é¤Á¡£¥¤¥é¥ó¹ñÎ©¥Æ¥Ø¥é¥óÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡Â´¡£Ã´Åö²ÊÌÜ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸ÏÀ¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤È¼Ò²ñ¡×¤Ê¤É¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤é¤È¥Ï¥é¥ë¤é¡¼¤á¤ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£
◾️ ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡õ»î¿©²ñ
¼ç¡¡ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¶¨¡¡ÎÏ¡§¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)13:00¡Á14:00¡¡¢¨12:30¼õÉÕ³«»Ï
²ñ¡¡¾ì¡§
¡¡Ramen Ristorante ÅÄ½ê¾¦Å¹ Premium¡¡¢©262-0031 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶èÉðÀÐÄ®2-613-10
¡¡(JRËëÄ¥±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡¢JR³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹¤ÇËëÄ¥Ãæ³Ø¹»À¾¤Ç²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ3Ê¬)
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ËÜÉôÄ¹ ÃæÀî µ®Íµ¡¡
¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ³«È¯¼¼Ä¹¡¡½ô¶¶ Àé²Æ
¡¡¿ÀÅÄ³°¹ñ¸ìÂç³Ø ³°¹ñ¸ì³ØÉô ¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¡
¡¡¡¡Äá²¬ ¸ø¹¬ ¶µ¼ø¡¢Ë¾·î è½»Ò¤µ¤ó¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢Å·½Å ÀôÈþ¤µ¤ó¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢¹â¶¶ Æá½ï¤µ¤ó¡Ê4Ç¯¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§
¡¡12:30¡Á¡¡¼õÉÕ³«»Ï¡ÊRamen Ristorante ÅÄ½ê¾¦Å¹ Premium 2³¬¡Ë
¡¡13:00¡Á14:00¡¡
¡¡¡¡1. ³«²ñ¤Î°§»¢
¡¡¡¡2. ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ö¶È³µÍ×ÀâÌÀ¡¡
¡¡¡¡3. »º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ
¡¡¡¡4. ¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ
¡¡¡¡5. ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¡Ê·Ð°Þ¡¢·èÄêÍýÍ³¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡¡6. ¤´»î¿©¡¢»£±Æ¡¢¸ÄÊÌ¼èºàÅù
◾️ Äá²¬¥¼¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³°¹ñ¸ì³ØÉô¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤ÎÄá²¬¸ø¹¬¶µ¼ø¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¡¦°û¿©¶È¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß4Ç¯À¸13Ì¾¡¢3Ç¯À¸12Ì¾¤¬½êÂ°¡£²áµî¤Ë¤âÃÏ¸µÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¿©ÉÊ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²áµî¤Î¥³¥é¥Ü»öÎã¡ä
¡¦ÈÓ¾ÂËÜ²È ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/group_news/pdf/160524_fair.pdf
¡¦ÀéÍÕ¸©ÍÎ²Û»Ò¶¨²ñ ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/53894/
¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ß¥º¥Î¥ä(2021Ç¯10·î) ¡§ https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/171987/
¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ß¥º¥Î¥ä(2022Ç¯11·î) ¡§ https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/250012/
¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/227939/
¡¦¹â½¨ËÒ¾ì ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/230708/
¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó(2023Ç¯10·î) ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/321233/
¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó(2024Ç¯11·î) ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/401997/
¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó(2025Ç¯11·î) ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/450171/
¡¦¥¤¥ª¥ó¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/group_news/detail/0103_0000010146.html
¡¦Åì¤¢¤é¤ì(2024Ç¯10·î) ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/group_news/detail/0103_0000010545.html
¡¦Åì¤¢¤é¤ì(2025Ç¯2·î) ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/group_news/detail/0103_0000010815.html
¡¦JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¡§¡¡https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/449096/
◾️ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³ØHP¡Ûhttps://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
¡Ú(³ô)¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëHP¡Ûhttps://try-international.co.jp/
¡ÚÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹¡Ûhttps://misoya.net/
◾️ ¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÊÌÅº¤Î¡Ú¤´¼èºà¿½¹þ½ñ¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±ÍÍ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò(³ô)¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿À⽥³°¸ì¥°¥ë¡¼¥× ¥°¥ë¡¼¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
»°¾å»³¡¡ÍºÎ¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ2-13-13
TEL¡§03-3258-5837¡ÊÊ¿Æü9:30¡Á17:00¡Ë
FAX¡§03-5298-4123
¥á¡¼¥ë¡§media@kandagaigo.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
