小さな七輪を使った「ほくほく、お団子セット」が人気の甘味処カフェブランド「eXcafe（イクスカフェ）」では、「京都嵐山本店」「吉崎鳳凰閣（あわら市）」の2店舗にて路地裏の“とっておきの場所”で味わう、七輪で焼く「ほっこり、ぜんざいセット」（～2026年3月31日（火）迄の期間限定）の販売を開始いたしましたことをお知らせいたします。京都の嵐山、そして、福井の吉崎鳳凰閣といずれも自然豊かな風光明媚な場所にて、秋冬の訪れを感じさせてくれる甘味を味わってみてはいかがでしょうか。

外を覗けば和の癒しをくれる冬のごほうび

観光で疲れた際などに無性に食べたくなるぜんざいを温かいほうじ茶とともにほっと一息。心も落ち着かせてくれる温かみを持つぜんざいは、歴史的な息吹が今に多く受け継がれている風光明媚な場所で召し上がっていただくとさらに格別です。eXcafeでは、冬の定番「ぜんざい」を、自ら七輪で焼き上げる特別な体験とともにお楽しみいただけます。寒い時こそ食べたくなる日本のあたたか甘味の代表格であるぜんざいをeXcafeではつきたてのお餅と可愛らしいおひとり様サイズの七輪をご用意させていただき、お客様に仕上げていただくのが最大の特徴で極限に近い焼きたてを甘さ控えめのぜんざいに沈めてお召し上がりいただけます。お客様ご自身にお餅を焼いていただく工程で美味しさも倍増。冬にほっこりできるお好みのお飲み物とともに、もちもち触感が楽しい京都伝統の京生麩もご用意。添えさせていただいた塩昆布もよく合います。焦げ目がついてくれば、香ばしさが鼻に届き、膨らんでくるお餅と景色の組み合わせは、冬へと向かうこの時期ならではに感じることのできる魅力を改めて再確認させてくれます。温かく、くつろげる店内にて窓越しに映る自然豊かな景色を眺めればほっと一息。忙しない日々の中でほっこりとできる時間をお過ごしいただけます。店舗はそれぞれに日本庭園がある【京都嵐山本店】、湖が眺望できる【吉崎鳳凰閣】とそれぞれの店舗で最高の立地と、内外装ともに町の歴史の流れを汲んだ背景を創造。商品へのこだわりだけでなく、お召し上がりいただくための最高の空間づくりを心掛けており、いずれも“日常のざわめきから少し離れた場所”として、心ほどける時間をお届けします。

裏路地でゆっくり「京都嵐山本店」、壮大なスケール「吉崎鳳凰閣」

観光地・京都嵐山の喧騒から少し離れた裏路地に入ると、ふと現れる静かな隠れ家―そこが「eXcafe京都嵐山本店」です。古民家を改装した空間には、歴史を感じる趣と上質な時間が流れています。“路地裏カフェ”として地元の人にも観光客にも愛されてきたこの場所は、賑わう竹林や渡月橋の風景とはまた違う、「嵐山のもうひとつの顔」を教えてくれる存在。観光の合間にふらりと立ち寄れば、心落ち着く静けさの中でぜんざいをご堪能いただけます。一方、福井県あわら市に佇む「吉崎鳳凰閣」は、浄土真宗開立の祖・蓮如上人に縁ある地に息づく特別な空間。重厚な建築美とスケールは、“カフェ”という枠を超えた空間が広がります。京都・嵐山の路地裏で、冬の甘味に癒されるひととき。福井・吉崎で、悠久の歴史とともに心を静めるひととき。いずれも喧騒から少し離れた場所で出会える“静かな贅沢”をこの冬は、eXcafeのぜんざいとともにお愉しみいただけますと幸いです。

eXcafeについて

2007年に暖簾を構えた「eXcafe京都嵐山本店」は、京都屈指の観光名所である嵐山の裏路地に立ち、敷地内に日本庭園を有し、外壁や室内の襖には京都の絵師・木村英輝氏が手掛けた心落ち着く空間の中で景色とともに京都の甘味を楽しんでいただける店舗です。2003年に福井県あわら市に誕生した「eXcafe吉崎鳳凰閣」は、浄土真宗開立の祖である蓮如上人を偲び建立された「蓮如上人記念館」の施設を引き継ぎ、甘味処カフェとしたどこにも負けない荘厳な空間が自慢の店舗。広々とした店内の窓際席からは、施設の魅力そのままに北潟湖と史跡名勝・天然記念物「鹿島の森」がゆったりと見渡せ、心洗われるような癒しの風景が広がります。七輪でお団子を手焼きして召し上がっていただく「ほくほく、お団子セット」が四季を通して人気のeXcafe看板商品。

■店舗概要＜eXcafe京都嵐山本店＞住所：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町35-3TEL：075-882-6366営業時間：9:00～18:00＜eXcafe吉崎鳳凰閣＞住所：福井県あわら市吉崎1丁目901TEL：0776-75-1233営業時間：10:00～18:00