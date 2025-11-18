オンラインセミナー『若手社員のためのセルフケア基礎講座』2025年12月19日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『若手社員のためのセルフケア基礎講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
職場環境や対人関係の変化にうまく適応できず、心の健康に不安を抱える10代、20代の労働者が増えています。
不調が続き、本来持っている業務遂行能力が十分に発揮できなくなると、企業にとっても生産性の低下などに繋がりかねません。
本講座では、労働者自身が心身の不調に早期に気づく方法や、ストレスへの具体的な対処法を学びます。
過剰なストレスを感じた際に、適切に周囲に相談するポイントも取り上げます。
ストレスにどのように向き合えばよいか分からない方でも、自分に合った方法を見つけ、前向きに仕事に取り組む力を養う基礎講座です。
【開催日】
2025/12/19（金） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス
ビジネスコーチ社認定ビジネスコーチ 産業カウンセラー
樋江井 弓子
【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
若手・新人
※10代20代限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2065
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
