【HONDA Super Cub110［8BJ-JA59］用マフラー『RPM』】が、バイク用マフラー専門メーカー株式会社アールピーエムから登場！
オリジナルマフラーの企画・開発・製造を手掛ける株式会社アールピーエム（本社：東京都八王子市）は、【HONDA Super Cub110［8BJ-JA59］用マフラー『RPM』】2025年11月28日（金）にリリースします。
初回ロットの出荷は11月28日（金）を予定しており、現在先行予約を受付中です。
▼製品WEBページ（RPM公式ホームページ）▼
https://rpm421.com/product/muffler/honda/super-cub110-8bj-ja59/rpm/
▼マフラーサウンドムービー（YouTube）▼
https://youtu.be/nKIX-kp9mX8
【仕様詳細】
適合車種：HONDA Super Cub110
適合型式：8BJ-JA59
フィッティングタイプ：フルエキゾースト
サイレンサーサイズ：φ77×300
オイル交換：〇
オイルフィルター交換：〇
タンデム：〇
センタースタンド：〇
公道走行：〇
触媒：内蔵 ※排出ガス試験成績書付属
近接排気騒音値：82db
加速走行騒音値：72db
本体重量：3.2kg
規格：政府認証品［認証番号：JMCA1025009072］
【会社概要】
会社名：株式会社アールピーエム
代表者：代表取締役社長 村島 政彦
所在地：東京都八王子市散田町4-11-9
TEL：042-667-8435
FAX：042-667-8437
URL：https://rpm421.com/
MAIL：info@rpm421.com
【商品に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社アールピーエム
TEL：042-667-8435
FAX：042-667-8437
MAIL：info@rpm421.com
営業時間：祝日を除く、月曜日～金曜日 9:00～12:00／13:00～17:00
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334171&id=bodyimage1】
【エキゾーストパイプ】
緻密なエンジンデータ解析をもとに、最適な排気経路とパイプレングスを徹底的に検証しました。エンジンが本来持つ出力性能を余すことなく引き出すため、各要素のバランスを追求したレイアウト設計を採用しています。単なる長さ調整にとどまらず、燃焼特性や回転フィールとの相互作用を見据えた総合的な設計思想により、全回転域で理想的なパワーカーブを実現しました。各回転領域における背圧変化を最適化することで、低速域では厚みのあるトルクと扱いやすいレスポンスを、高回転域では鋭く伸びやかな出力特性を両立。この精緻な設計により、全域で途切れのない加速とリニアなスロットルフィーリングを獲得しています。
スロットル操作に対するエンジンの追従性は極めて自然で、ライダーの意図がそのまま推進力へと変わる一体感を味わえます。その効果は、日常のストップ＆ゴーや坂道での加速、さらにはワインディングでの立ち上がり時にも明確に体感できます。車体を押し出すようなトルク感と、高回転域まで一気に吹け上がる伸びやかさが、走りの愉しさをいっそう際立たせます。結果として、軽快でストレスのない加速性能を実現し、ライダーの操作に忠実に応える優れたフィーリングを提供します。
また、その性能はあらゆる走行シーンにおいても高次元で発揮されます。渋滞時の低速走行から高速巡航、峠道でのアグレッシブな走りまで、常に安定したパワーデリバリーと快適な操作性を維持。どの速度域でも扱いやすく、疲労を感じさせないスムーズな特性が、長時間のライドをより充実したものにします。さらに、素材には高い耐久性と耐腐食性を誇るSUS304ステンレススチールを採用。熱や振動に強く、美しい光沢を長期間保持し、長年の使用にも変形や錆の発生を最小限に抑えます。性能・外観・信頼性のすべてにおいて一切の妥協を排し、長く愛用できる高品質な逸品として仕上げました。
