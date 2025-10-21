こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京進「公開統一テスト」中3生は11月1日、中1・2生は11月8日実施「京進の中学・高校受験TOPΣ」最寄りの校舎で受験可、一般生は無料招待
京都・滋賀・愛知を中心に学習塾を展開する京進は、中学3年生を対象に2025年11月1日（土）、中学1・2年生は11月8日（土）に、「公開統一テスト」を実施します。本テストは全国の「京進の中学・高校受験TOPΣ」の各校舎で行われ、京進の学習塾に通っていない一般の生徒も受験が可能です。一般生は受験料無料です。
----------------------------------------------------------
分野別の分析で得意・苦手がわかる詳しい成績表を配布！
受験者全体の中の自分の順位がわかるので、今の実力を確認できる
得意分野や苦手分野がわかるので弱点補強に役立つ
あと何点取れば志望校合格ラインを超えるのかがわかる
----------------------------------------------------------
高校受験を見据えた「公開統一テスト」は、本格的な5教科実力テストで、受験後に返却される成績表には得意・苦手分野が細かく分析されています。これにより、自分が受験者全体の中でどの位置にいるかを把握できるほか、最大6校分の志望校合格判定や課題の明確化が可能です。
本テストを受験することは、中学3年生には受験本番までに取り組むべき課題の確認と対策を考える機会に、また中学1・2年生は志望校選びや目標に向けた学習計画を立てるきっかけとなります。高校受験に向けた準備と合格を目指す第一歩として、ぜひご活用ください。京進では、ひとりひとりの持つ夢・目標を実現するためのサポートに尽力し、皆さんの未来の可能性を広げる取り組みに努めてまいります。
【公開統一テスト 概要】
■日程：
＜中3＞ 2025年11月1日（土） ＜中1・中2＞ 2025年11月8日（土）
※校舎によって時間帯が異なります。お申込みの校舎よりご案内いたします
■対象：中学1年～3年生
■科目：＜中3＞ 英語・数学・国語・理科・社会（各45分）
＜中1・中2＞ 英語・数学・国語（各40分）、理科・社会（各30分）
■持ち物：筆記用具・腕時計 ※校舎によって異なります
■会場：京進の中学・高校受験TOPΣ 各校舎 ※千種校を除く。校舎は京都・滋賀・奈良・大阪・愛知エリアにあります
■料金：一般生は無料
■申込み方法：お申込みフォームより直接申込みください。
＜中3生＞ 10月28日（火）19：00 締切 ＜中1・中2生＞ 11月4日（火）19：00 締切
※締切後のお申込みは、お近くの京進の中学・高校受験TOPΣへ直接お問合せください
※各校舎、定員になり次第受付を終了いたしますのでご了承ください
■詳細・お申込み：https://kysn.jp/tyukonews_20251021
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://kysn.jp/tyukonews_20251021
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/