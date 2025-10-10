¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤¬¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡ÖÂè19²ó¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÂè19²ó¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤¬¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤¹¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¶À¤äÁÏÂ¤ÀË¤«¤Ë°é¤Ä¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤òËþ¤¿¤¹¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¶õ´Ö¡¦³èÆ°¡¦¸¦µæ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2007Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤âÍÑ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¡¦°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´´Ø·¸³Æ°Ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢¤½¤·¤Æ´¿¤Ó¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦¥Î¥à¥é¡¦¥»¥ó¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥ëー¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò
¡¦Êü²Ý¸å¤Î¤³¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê»ö¶È
¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊü²Ý¸åNPO¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë ¡¿ ³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò
¡¦Green Park FLOOP
¡¡ https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/green-park-floop/
¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ ³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡prs@nomura-g.jp
