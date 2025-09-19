¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¸÷³Ø¡¢¤ª¤è¤Ó°åÎÅÍÑÅÓ¤¬UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤ò6²¯5,570ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ØUV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄ´ººÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¡¦Æó¼¡¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¡ÊGTM¡Ë¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»ç³°Àþ¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.8%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏUSD 655.7É´Ëü¥É¥ë¤ÎÇä¾å¹â¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏUSD 383.7É´Ëü¥É¥ë¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢¹âÀÇ½¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÀÜÃå¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë»º¶È¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀª¤¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢»ç³°Àþ¡ÊUV¡Ë¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤È¹Å²½¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀÜÃåºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿×Â®¤Ê½èÍý»þ´Ö¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀÜÃåÀ¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÑµ×À¡¢Â¿ÍÑÅÓÀ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢ÊñÁõ¡¢¸÷³Ø¡¢·úÀß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¸úÎ¨À¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢Ç®¤äÍÏºÞ¤òÍÑ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎÀÜÃåÊýË¡¤ËÂå¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄãVOC¡Ê´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ËÇÓ½Ð¡¢¿×Â®¤Ê¹Å²½¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ðºà¤Ø¤ÎÀÜÃå¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÅÙ¤ÈÀ¸»ºÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÀ½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
UV¹Å²½·¿ÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÀÜÃåºÞ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤ä¸÷³ØÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®·¿²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÀè¿ÊÅª¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¤âÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥µー¤ÎÁÈÎ©¡¢¥¬¥é¥¹ÀÜÃå¡¢·ÚÎÌ¹½Â¤ÉôÉÊ¤ËUVÀÜÃåºÞ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ä¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤¬¤½¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢ÊñÁõ¡¢¹âÀÇ½¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÍÑÅÓ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹Í×°ø
ÅÅ»Òµ¡´ïÀ¸»º¤ÎÁý²Ã - ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÁÈÎ©¤ËÉÔ²Ä·ç¡£
°åÎÅµ¡´ï¤Î³×¿· - ¥«¥Æー¥Æ¥ë¡¢Ãí¼Í´ï¡¢Æâ»ë¶À¤Ê¤ÉÀºÌ©À¤ÈÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµ¡´ï¤Ç¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î¿ÊÊâ - ·ÚÎÌ¼ÖÎ¾¡¢¥»¥ó¥µー¡¢ÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÀÜÃåºÞ¼ûÍ×Áý¡£
»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¥°¥êー¥óÀ½Â¤ - ÄãVOC¡¦ÌµÍÏºÞÆÃÀ¤¬´Ä¶µ¬À©¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ù±ç¡£
¹âÂ®¹Å²½¤È¸úÎ¨À - UV¹Å²½¤Ï¡¢Ç®¹Å²½Êý¼°¤ËÈæ¤ÙÀ¸»º¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òºï¸º¡£
¸÷³ØÍÑÅÓ - Í¥¤ì¤¿Æ©ÌÀÀ¤È°ÂÄêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¢LEDÁÈÎ©¤ËÉÔ²Ä·ç¡£
¼«Æ°²½¤Ø¤Î»º¶È¥·¥Õ¥È - ¼«Æ°Ê¬Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
