天神サロン、2025年10月の靴の体験会開催日程が決定しました！

























女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、まもなく２周年となる天神サロンオープン以来、毎月開催するイベント「靴の体験会」の10月の日程が決定しました。アンド・ステディは人形町と梅田、天神の直営店３店舗を持つ、1951年創業の浅草靴メーカー直営の靴のトータルサービスサロンです。「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱し、靴を使った体づくりのお手伝いを実践しています。自分サイズを体感できる「靴の体験会」は、開業当時から大好評イベントで、足の計測を通して、「自分の足を知りたい」「足に合う靴を履いてみたい」というご希望を叶えていただくとともに、外反母趾が痛い、足に合う靴がない等、これまで抱えてきた足と靴のお悩みの原因と対策をお伝えさせていただきます。グループカウンセリングでは、人の足と比べながら自分の足の現在地とあるべき姿をご確認いただけます。【アンド・ステディ天神サロン 靴の体験会】 定員：２名 所要時間：75 分 参加費用：5,500 円10 月10 日（金）18：00～19：15第一部：グループカウンセリング 30 分第二部：靴の試着・体験 30 分第三部：Q&A など 15 分

靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100 年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、日本の健康寿命を延ばすことに貢献できると考えています。中長期的には日本の新しく正しい靴文化を醸成することにも繋がります。ご取材いただければ幸いです。











会社概要有限会社アクスト東京都台東区今戸1-17-7代表取締役 小野崎 記子設立：2004年4月URL：https://andsteady.com/YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyoInstagram：https://www.instagram.com/andsteady/直営サロンくつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503事業内容浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年「着物スニーカー」が東京都のBuyTOKYO推進活動事業として認定され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品となりました。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっています。靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）本件に関するお問合わせ先会社名：有限会社アクスト 担当：小暮TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126Email：info@axt-japan.com関連リンクアンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5sはじめての靴のオーダーメイド体験記https://youtu.be/1KGAti8DQ2k私の足に合う靴、作れますか？https://youtu.be/pLHZPAFMoLM