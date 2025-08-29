こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」の1Lスリムペットボトル製品を、9月8日（月）に新発売
累計販売本数3,000万本を突破した “もっと濃い”濃い茶「プレミアム ストロング」のラインアップを拡充
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、機能性表示食品飲料市場で5年連続売上本数No.1（※1）の「お～いお茶 濃い茶」シリーズから、BMIが高めの方の体脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能が報告されている「ガレート型カテキン」を含有した機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG（プレミアムストロング）」の1Lスリムペットボトル製品を9月8日（月）に新発売いたします。
「お～いお茶 濃い茶」シリーズは、2004年5月の発売から中高年の男性を中心に人気が広がり、昨今では女性や若年層まで幅広くご愛顧いただいています（※2）。また、お客様から「もっと濃いお茶が飲みたい」という声を多数いただいたことを受け、2024年9月には“もっと濃い”濃い茶として、機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」を発売しました。
「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お～いお茶 濃い茶」と比較してガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度で含有し、“キレのあるコク深い渋み”や“濃いおいしさ”が評価をいただいています。特に健康性を求める方からは、シャキッとした濃さに高い評価をいただいており、発売してからの累計販売本数は3,000万本を突破しました（※3）。今回、日常的に飲用いただく選択肢として、ホームパーソナルサイズとしてや大容量帯でありながら持ち運びがしやすい容器であることから人気が高まる1Lスリムペットボトル製品を新たに発売します。
当社が展開する「お～いお茶」ブランドは、日本茶本来のおいしさや香りをライフスタイルに合わせて変化させ、人々の心と体に寄り添い続けてきました。今後も「お～いお茶」ブランドは、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案し続けてまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2571/116945/116945_web_1.png
製品名：お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG
品名：緑茶（清涼飲料水）
容量・容器：470mlペットボトル／1Lペットボトル
希望小売価格 税込（税別）：194円（180円）／324円（300円）
発売日：9月8日（月）（※5）
販売地域：全国
（※1）インテージSRI+ 機能性表示食品飲料市場 2020年～2024年 累計販売本数
（※2）2004年5月に発売した当時の製品名は「お～いお茶 濃い味」 （2019年9月より機能性表示食品として販売開始）
（※3）2024年9月～2025年6月の期間
（※4）「お～いお茶 濃い茶」のこだわりである、金色透明なお茶の色とコク深い渋みを一層引き立てる抽出
（※5）470mlペットボトルはリニューアル発売
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、機能性表示食品飲料市場で5年連続売上本数No.1（※1）の「お～いお茶 濃い茶」シリーズから、BMIが高めの方の体脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能が報告されている「ガレート型カテキン」を含有した機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG（プレミアムストロング）」の1Lスリムペットボトル製品を9月8日（月）に新発売いたします。
「お～いお茶 濃い茶」シリーズは、2004年5月の発売から中高年の男性を中心に人気が広がり、昨今では女性や若年層まで幅広くご愛顧いただいています（※2）。また、お客様から「もっと濃いお茶が飲みたい」という声を多数いただいたことを受け、2024年9月には“もっと濃い”濃い茶として、機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」を発売しました。
「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お～いお茶 濃い茶」と比較してガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度で含有し、“キレのあるコク深い渋み”や“濃いおいしさ”が評価をいただいています。特に健康性を求める方からは、シャキッとした濃さに高い評価をいただいており、発売してからの累計販売本数は3,000万本を突破しました（※3）。今回、日常的に飲用いただく選択肢として、ホームパーソナルサイズとしてや大容量帯でありながら持ち運びがしやすい容器であることから人気が高まる1Lスリムペットボトル製品を新たに発売します。
当社が展開する「お～いお茶」ブランドは、日本茶本来のおいしさや香りをライフスタイルに合わせて変化させ、人々の心と体に寄り添い続けてきました。今後も「お～いお茶」ブランドは、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案し続けてまいります。
≪製品特長・概要≫
「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」
「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」
「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お～いお茶 濃い茶」と比較して、ガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度含有した“もっと濃い”味わいに仕上げた緑茶飲料です。本製品専用の一番茶ブレンド茶葉を贅沢に使用し、金色透明の水色とコク深い渋みを一層引き立てる特許製法「ゴールド・ティードリップ抽出（※4）」にて抽出することで、キレのあるコク深い渋みをお楽しみいただけます。また、本製品は機能性関与成分として、BMIが高めの方の体脂肪を減らす「ガレート型カテキン」が340mg（940ml当たり）含まれている機能性表示食品です。
https://digitalpr.jp/table_img/2571/116945/116945_web_1.png
製品名：お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG
品名：緑茶（清涼飲料水）
容量・容器：470mlペットボトル／1Lペットボトル
希望小売価格 税込（税別）：194円（180円）／324円（300円）
発売日：9月8日（月）（※5）
販売地域：全国
（※1）インテージSRI+ 機能性表示食品飲料市場 2020年～2024年 累計販売本数
（※2）2004年5月に発売した当時の製品名は「お～いお茶 濃い味」 （2019年9月より機能性表示食品として販売開始）
（※3）2024年9月～2025年6月の期間
（※4）「お～いお茶 濃い茶」のこだわりである、金色透明なお茶の色とコク深い渋みを一層引き立てる抽出
（※5）470mlペットボトルはリニューアル発売