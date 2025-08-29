機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」の1Lスリムペットボトル製品を、9月8日（月）に新発売



「お～いお茶 濃い茶」シリーズは、2004年5月の発売から中高年の男性を中心に人気が広がり、昨今では女性や若年層まで幅広くご愛顧いただいています（※2）。また、お客様から「もっと濃いお茶が飲みたい」という声を多数いただいたことを受け、2024年9月には“もっと濃い”濃い茶として、機能性表示食品「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」を発売しました。



「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」は、「お～いお茶 濃い茶」と比較してガレート型カテキンを1.27倍濃い濃度で含有し、“キレのあるコク深い渋み”や“濃いおいしさ”が評価をいただいています。特に健康性を求める方からは、シャキッとした濃さに高い評価をいただいており、発売してからの累計販売本数は3,000万本を突破しました（※3）。今回、日常的に飲用いただく選択肢として、ホームパーソナルサイズとしてや大容量帯でありながら持ち運びがしやすい容器であることから人気が高まる1Lスリムペットボトル製品を新たに発売します。



当社が展開する「お～いお茶」ブランドは、日本茶本来のおいしさや香りをライフスタイルに合わせて変化させ、人々の心と体に寄り添い続けてきました。今後も「お～いお茶」ブランドは、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案し続けてまいります。



≪製品特長・概要≫

「お～いお茶 濃い茶 PREMIUM STRONG」