25年 上半期CM露出タレントは「神尾　楓珠」、起用社数は「芦田　愛菜」「大谷　翔平」が1位 ～ビデオリサーチ　テレビCM出稿ランキング～

2025年上半期のCM露出タレントランキングのトップ3には、いずれも前年上半期から大きく順位を上げた3名が入りました。1位となったのは「松竹」「BOAT RACE振興会」などのCMに出演する「神尾 楓珠」、2位は「P&G」「キリン」などのCMに出演する「今田 美桜」。それぞれ前年上半期19位、16位から大きくランクアップしました。3位には「アリナミン製薬」「日本スポーツ振興センター」などのCMに出演し、前年上半期28位から大きく順位を上げた「鈴木 亮平」が入りました。

CM起用社数タレントでは、「芦田 愛菜」と「大谷 翔平」が、いずれも前年上半期を上回る21社で1位を獲得。特に「大谷 翔平」は、CM起用社数が前年上半期の11社から約2倍に増加しました。3位には前年上半期1位の「川口 春奈」が入りました。

「大谷 翔平」は、CM露出タレントランキングでも前年上半期106位から大きく順位を上げ、6位にランクインしました。

