25年 上半期CM露出タレントは「神尾 楓珠」、起用社数は「芦田 愛菜」「大谷 翔平」が1位 ～ビデオリサーチ テレビCM出稿ランキング～
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、この度、関東・関西・名古屋3地区の各民放5局を対象に2025年の上半期（1月～6月）のテレビCM出稿動向※をまとめましたのでお知らせいたします。
＊関東・関西・名古屋地区ごとのCM露出タレントランキングや、テレビCM出稿量の推移など詳しい情報は別途レポートにて公開しています。
2025年上半期のCM露出タレントランキングのトップ3には、いずれも前年上半期から大きく順位を上げた3名が入りました。1位となったのは「松竹」「BOAT RACE振興会」などのCMに出演する「神尾 楓珠」、2位は「P&G」「キリン」などのCMに出演する「今田 美桜」。それぞれ前年上半期19位、16位から大きくランクアップしました。3位には「アリナミン製薬」「日本スポーツ振興センター」などのCMに出演し、前年上半期28位から大きく順位を上げた「鈴木 亮平」が入りました。
CM起用社数タレントでは、「芦田 愛菜」と「大谷 翔平」が、いずれも前年上半期を上回る21社で1位を獲得。特に「大谷 翔平」は、CM起用社数が前年上半期の11社から約2倍に増加しました。3位には前年上半期1位の「川口 春奈」が入りました。
「大谷 翔平」は、CM露出タレントランキングでも前年上半期106位から大きく順位を上げ、6位にランクインしました。
※ビデオリサーチのグループ会社である株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズが、関東地区において「いつ」「どの局で」「何の（企業・商品）」CMが放送されたのかを収集し、独自の基準によって取りまとめた国内最大のテレビCMに関するデータベースであるテレビ広告統計（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvadstatistics.html）により集計。テレビ広告統計は、ビデオリサーチがデータの提供を行い、ユーザーニーズに応じて、月報（翌月）、週報（2週後）、テレビCM速報［全国テレビCMデータ］（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tv-cm.html）（オンエア翌日）など様々なタイミングで関連業界にてご活用いただいております。
※テレビCMデータをお探しの方向けに、当社が提供する各種データの特徴やラインナップを取りまとめた下記URLのページもよろしければご覧ください。 https://www.videor.co.jp/service/communication/media-planning3.html
ビデオリサーチでは、タイムリーなランキング情報をお届けするため、月別での「CM露出タレントランキング」も公式X（旧Twitter）（https://x.com/researchboy_vr）とオウンドメディア「VR Digest+（ビデオリサーチダイジェストプラス）(https://www.videor.co.jp/digestplus/）」で展開しています。
過去のランキングは以下よりご覧いただけます。
▶公式X（旧Twitter）はこちら（https://x.com/researchboy_vr）
▶オウンドメディア「VR Digest+（ビデオリサーチ ダイジェストプラス）」はこちら（https://www.videor.co.jp/digestplus/tag-series-cm-talent/）
【参考】前回の結果
https://www.videor.co.jp/press/2025/250220.html
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
