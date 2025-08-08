こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～「海の豊かさ」と「暮らし」をつなぐアップサイクル活動を推進～片瀬西浜・逗子海岸で8月中に関連イベントを開催
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：髙智 亮大朗）は、湘南・鎌倉エリアで展開しているリノベーションマンションシリーズ「海プロジェクト」の一環として、海の豊かさを次世代につなぐことを目的に、行政と連携した海洋ごみのアップサイクル活動や環境教育の取り組みを継続的に行っています。このたび8月22日(金)に、その取り組みの一環として、片瀬西浜・鵠沼海岸および逗子海岸にて、移動型拠点車「mobica（モビカ）※1」を活用した環境学習イベント「うみと、まなびと、エコステーション」を開催いたします。また、8月30日（土）には逗子海岸で開催される「ワッショイ！ずしかいがんサマーフェスティバル」に参加を予定しております。
■ 各イベントの詳細
●うみと、まなびと、エコステーション
片瀬西浜・鵠沼海岸および逗子海岸にて、移動型拠点車として「mobica（モビカ）※1」を活用した環境学習
片瀬西浜・鵠沼海岸および逗子海岸にて、移動型拠点車として「mobica（モビカ）※1」を活用した環境学習イベント「うみと、まなびと、エコステーション」を開催します。親子で参加できる体験型のプログラムを通じて、海の環境問題を身近に感じ、楽しみながら学べる場を提供します。
※1 mobica（モビカ）：コスモスイニシアグループの株式会社GOOD PLACEが提供するワーケーションカー。車内に電源・Wi-Fiなどを備え、さまざまなシーンで活用可能な多機能車両。 https://mobica-worklife.com/
https://digitalpr.jp/table_img/2493/115760/115760_web_1.png
●ワッショイ！ずしかいがんサマーフェスティバル「逗子海岸 海祭り」
https://digitalpr.jp/table_img/2493/115760/115760_web_2.png
なお、今後のイベント詳細については、公式インスタグラム ＠initia_renovationにて随時発信してまいります。https://www.instagram.com/initia_renovation/
■ 過去のイベント
2025年8月5日（火）には、神奈川県逗子市・逗子海岸にて、ビーチクリーンとアップサイクル制作体験を組み合わせた環境教育イベントを実施いたしました。 本イベントは、小学生をはじめとする子どもたちが、海岸の清掃活動に参加し、集めた海洋ごみからキーホルダーを制作するワークショップを実施。また、逗子海岸で集めたペットボトルキャップを受け取り、「ずし」オブジェの一部として取り付ける体験も行いました。
イベントの様子
https://digitalpr.jp/table_img/2493/115760/115760_web_3.png
■ 担当者の声
今回のプロジェクトに込めた想いや、企画に込めた工夫について、オウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」およびYouTubeにて担当者インタビューをご紹介しています。ぜひご覧ください。
https://youtu.be/koMO2HWyj-g
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/umiproject/
■ 湘南エリアでの過去取り組み実績
✓湘南・鎌倉エリア郊外型リノベーションマンション「海プロジェクト」シリーズ第9弾
海洋プラスチック廃棄物を利用したリノベーションマンションが完成
株式会社ソリッドラボ共同製作のアップサイクルタイルを採用
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2023/12/parkhouse_kugenumakaigann/
（2023年12月11日ニュースリリース）
✓NPO法人UMINARIとの共同イベント
ビーチで拾った海洋プラスチック廃棄物が建材へ生まれ変わる
ワークショップとビーチクリーン活動を実施しました
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2023/12/beach_clean_uminari/
（2023年12月13日ニュースリリース）
✓湘南の中学生向けに、海洋プラスチック問題の校外学習を実施
～回収した海洋ごみはアップサイクルし、リノベーションマンションの建材に採用～
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/07/umipro_villeneuve/
（2024年7月23日ニュースリリース）
✓逗子市とともに、官民連携の環境教育を推進
～海開きに合わせて、逗子海岸にペットボトルキャップ回収ボックスとオブジェを設置～
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/06/ngc_umiproject/
（2025年6月20日ニュースリリース）
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/08/ngc_zushi_enoshima
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
