PTC、Creo 12をリリースし、設計、生産性、コラボレーションを加速

PTCジャ パン 株式会社- 生産性の向上で設計作業や連携が加速- 高い精度と品質を維持しながら、複合材部品の設計・製造期間を短縮- 高度なシミュレーションとAIを活用したジェネレーティブデザインの機能で設計の最適化をより早期に実現- ケーブルハーネス設計機能が大幅に拡充され、電動化設計のプロセスを改善

米 PTC(本社:米国マサチューセッツ州、CEO : ニール・バルア、NASDAQ : PTC、以下 PTC /日本法人: PTC ジャパン株式会社、本社:東京都新宿区、社長執行役員:神谷 知信)は、本日、コンピュータ支援設計(CAD)ソリューションであるCreo(R) の最新バージョンを発表しました。Creo 12は、設計、シミュレーション、製造の各機能に、数百もの強力な機能強化が施され、優れたデザインをより短期間で完成させることを支援し、チームの作業効率、生産性、コラボレーションの向上を推進します。

・操作性と生産性の向上: Creo 12は、フィーチャー・プリセット、マルチボディ部品を利用したアセンブリ等のユーザーからの要望が多い機能や、板金部品設計とアドバンスサーフェス作成モジュールの強化が実装されました。

・高度な複合材部品設計・製造:Creo 12は、 複合材部品の開発を品質に妥協することなく加速させる機能の拡張・改善がなされ、複合材による構造体の設計と製造において市場をリードする精度とパフォーマンスを実現しています。

・AI駆動型ジェネレーティブデザイン機能の強化:受賞歴のあるCreoのAI駆動型ジェネレーティブデザイン機能に熱解析が追加されました。Ansysのリアルタイムシミュレーションにおける自動接触生成により、チームは設計の反復と最適化をさらに迅速に行うことができます。

・電動化設計支援: Creo 12は、Creoの強みであるアセンブリ設計の手法をケーブルハーネス設計にも適用し、連携の単純化やハーネスアセンブリの複雑さの軽減を支援します。

Creo 12では、CreoモデルとPTCの製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューションであるWindchill(R) に存在する材料データとのリンクを新たに実装しました。これにより、材料の選択肢と、関連するカーボンフットプリント等の環境負荷が可視化され、サステナビリティの取り組みを支援できます。

また、CreoのSaaS版では、クラウド上でのコラボレーションや保有ライセンス確認の機能を提供するCreo+(R)の最新版もリリースされました。

Creo 12に関する詳細は、Creo事業ゼネラルマネージャーのブライアン・トンプソンのブログも併せて参照ください: Creo 12 Helps Deliver Your Best Designs in Less Time(英語版)(https://www.ptc.com/en/blogs/corporate/creo-12-helps-deliver-your-best-designs-in-less-time) .

*本内容は米PTCが2025年 6 月 4日に発表した報道資料の翻訳です。

PTC (NASDAQ : PTC) について

PTCは、世界で利用されている製品の設計、製造、サービスのデジタル変革で製造業を支援するソフトウェアのグローバルカンパニーです。PTCは米国マサチューセッツ州ボストンに本拠を置き、7,000名以上の従業員が世界30,000社以上の顧客企業をサポートしています。 詳細はwww.ptc.comをご覧ください。

PTC ジャパンについて

PTC Inc.の日本法人(本社:東京都新宿区)。主力製品として、拡張性と相互運用性に優れた三次元CAD のCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)、製品コンテンツと業務プロセスを一元管理する製品ライフサイクル管理(PLM)のWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill)、ソフトウェアの開発と管理を支援するアプリケーションライフサイクル管理(ALM)のCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer?utm_source=Google_Search&utm_medium=cpc&utm_campaign=ALM_General_Google_Search_CLC&utm_content=ALM_General_Google_Search_CLC-cpc-product_page_03_ALM_Brand-57189&cl1=ALM_General_Google_Search_CLC-cpc-product_page_03_ALM_Brand-57189&cmsrc=Google_Search&cid=7016e000002VyAJAA0&elqCampaignId=32593&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwh_i_BhCzARIsANimeoHAtSk_9FWJhWkA8IXSKANwmVMsGCc__eaQMrRfZ8fY1AlFNlbXm3QaAlthEALw_wcB)、保守やサービス、利用者の利便性を向上させるサービスライフサイクル管理(SLM)の ServiceMax(https://www.ptc.com/ja/products/servicemax)などを提供しています。また、IoTアプリケーション開発プラットフォームのThingWorx(https://www.ptc.com/ja/products/thingworx)と拡張現実(AR)オーサリングソリューションのVuforia(https://www.ptc.com/ja/products/vuforia)などの、主要製品をサポートするテクノロジーは、PTCの顧客に継続的なイノベーションと付加価値を提供します。PTCは、これらのソリューションにより、設計から製造、運用、サービス、廃棄に至るライフサイクルを通じて製造業のデジタルスレッドを構築し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。1992年3月設立。国内4事業拠点。https://www.ptc.com/ja

