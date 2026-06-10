■与党内からも「これはまずい」という声が…参院選を目前に控えた2026年6月、永田町は静かに揺れております。最高に焦げ臭くて大変です。揺らしているのは週刊文春が連続スクープとして報じてきた、高市早苗首相の陣営による選挙期間中のSNS中傷動画問題です。与党内からも「これはまずい」という声が漏れてくる一件のネタであります。写真＝共同通信社自民党総裁選での中傷動画作成疑惑に関し、記者団の取材に応じる高市早苗首相