【NIKKEI LIVE】討論会「トランプとメディア」6月14日午後配信

日本経済新聞社と米コロンビア大学ジャーナリズム大学院、慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所は6月14日、ジャーナリズムについて考えるシンポジウムを開きます。第2次トランプ政権下で米国社会とメディアの分断が進む中、日米英の記者と研究者が最新の情報をもとにジャーナリズムの未来を安全保障の視点を加えて討論します。日英同時通訳付き。日経電子版のNIKKEI LIVEで配信します。

■プログラム

13:00~ 主催者挨拶

伊藤公平 慶応義塾長 ※ビデオ登壇

13:10~ 開演のことば

ジェラニ・コブ 米コロンビア大学ジャーナリズム大学院長

13:20~ 基調講演

マーガレット・サリバン 米コロンビア大学 ジャーナリズム大学院 教授

14:05~ 討論会「トランプとメディア」

マーガレット・サリバン

アンナ・ニコラウ 英フィナンシャル・タイムズ (FT)USメディアエディター

水谷瑛嗣郎 慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所 准教授

桃井裕理 日本経済新聞社 政策報道ユニット長

秋田浩之 日本経済新聞社 コメンテーター(モデレーター)

15:20~ 総括

山本信人 慶応義塾大学法学部 教授

(15:45~ 学生限定イベント:日経・FT記者とクロストーク)

■登壇者

●ジェラニ・コブ 米コロンビア大学ジャーナリズム大学院長

ニューヨーカー記者を務め2020年の米公共放送PBSの番組「誰の投票が重要なのか」でピーボディ賞を受賞。19年から米ニュースチャンネルMSNBCの政治解説者。22年から現職。著書に「夜明けまで:ヒップホップの自由な美学」など

●マーガレット・サリバン 米コロンビア大学 ジャーナリズム大学院 教授

ニューヨーク・タイムズ、ワシントンポストを経て、ガーディアンのコラムニスト。2024年からコロンビア大学のクレイグ・ニューマーク・ジャーナリズム倫理・安全保障センター所長。著書に「『ニュースにさまよって』:地域ジャーナリズムと米国民主主義の危機」など

●アンナ・ニコラウ 英フィナンシャル・タイムズ USメディアエディター

ロイター通信、カナダのグローブ・アンド・メールを経て、フィナンシャルタイムズ(FT)のエディター。ニューヨークを拠点にネットフリックスやCNN、スポティファイなどメディアグループの変革について報道。ニューヨーク市立大学でメディアと政治に関して教鞭を執る

●水谷瑛嗣郎 慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所 准教授

帝京大学法学部助教、関西大学社会学部准教授を経て2025年4月から現職。総務省デジタル広告ワーキンググループ構成員、日本ファクトチェックセンター運営委員、放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員。デジタルメディア時代における表現の自由及び報道の自由に関する論稿多数

●山本 信人慶応義塾大学法学部 教授

慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所所長、慶応義塾體育會理事を歴任。2024年から慶応義塾評議員。専門は東南アジア政治研究、国際関係論。主要著作:Censorship in Colonial Indonesia, 1901-1942、The COVID-19 Pandemic and Risks in East Asiaなど

●桃井裕理 日本経済新聞社 政策報道ユニット長

1995年日本経済新聞社入社。産業部でインターネットや自動車、商社など企業取材を担当。香港、北京駐在の後、政治部で首相官邸や外務省などを取材した。政治部次長を経て2021年中国総局長、25年4月から現職

●秋田浩之 日本経済新聞社 コメンテーター ※モデレーター

長年、外交・安全保障を取材してきた。東京を拠点とし、北京とワシントンの駐在経験も。北京では蠟小平氏死去、ワシントンではイラク戦争などに遭遇した。著書に「暗流 米中日外交三国志」「乱流 米中日安全保障三国志」

■開催概要

日時:2025年6月14日(土)13:00~17:00

会場:慶応義塾大学三田キャンパス+オンライン配信

https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html

※入場無料、日英同時通訳付き

※来場希望が多数の場合は抽選

主催:日本経済新聞社、米コロンビア大学ジャーナリズム大学院、

慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所

協力:上智大学メディア・ジャーナリズム研究所

早稲田大学ジャーナリズム大学院(政治学研究科ジャーナリズムコース)

