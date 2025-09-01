中央アジア南西部に位置するトルクメニスタンは「中央アジアの北朝鮮」とも呼ばれる独裁国家であり、国民のインターネットアクセスが厳しく制限されています。そんなトルクメニスタン当局は、厳しいインターネットアクセスの制限を「高額なVPNサービスを販売するビジネス」に変えていると、匿名通信システム「Tor」プロジェクトの公式ブログで解説されています。Corruption and Control: How Turkmenistan turned internet censors