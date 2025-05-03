¡Ê¥Ñ¥êÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñºÝÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¡Ö¹ñ¶­¤Ê¤­µ­¼ÔÃÄ¡×¡ÊRSF¡¢ËÜÉô¥Ñ¥ê¡Ë¤Ï2Æü¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦180¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ï24°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï66°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ï178°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏºòÇ¯¤Î24°Ì¤«¤é»°¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£RSF¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤Î¸¶Â§¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ä±ÄÍø¼çÆ³¤ÎÆó¶Ë²½