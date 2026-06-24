50歳リース・ウィザースプーン、25歳“新エル・ウッズ役”とピンク満載2ショット 『キューティ・ブロンド』公開25周年
映画『キューティ・ブロンド』の公開25年を記念するイベントが米ニューヨークにて開催され、同作で主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーン（50）と、前日譚ドラマ『エル』で、エル役を演じるレクシー・ミネトリー（25）が、ピンク満載の2ショットを披露した。
【写真】公開25年後もキュート！ 50歳のリース・ウィザースプーン、“新エル”レクシー・ミネトリーと登場
2001年に公開された『キューティ・ブロンド』は、アマンダ・ブラウンの同名小説を原作に、おしゃれ好きなブロンド女子エル・ウッズが、金髪美女は頭が良くないというステレオタイプを打破し、活躍するサクセスムービー。続編『キューティ・ブロンド／ハッピーMAX』（2003）が公開されたほか、ミュージカルにもなった。
Hollywood Lifeによると、現地時間6月20日に、公開25周年を祝う記念イベント「エル・ワールド」が開催され、同作のオリジナルキャストと、7月からAmazonで配信をスタートする前日譚ドラマ『エル』のキャストが勢ぞろいした。
オーディションでエル役を獲得したレクシーは、スパンコールが輝く膝丈ドレスに、細いベルトを締め、メタリックなミュールをコーディネート。リースは、鮮やかなピンクのジップアップワンピースにメタリックなパンプスを合わせ、笑顔を見せた。
リースが製作総指揮を務める『エル』は、ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズが主人公。1995年を舞台に、高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルが複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面。母親をはじめとする家族を支えに、思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。すでにシーズン2の製作も決定していることから、期待の高さがうかがえる。
この日のイベントには、『キューティ・ブロンド』からリースの他、ジェニファー・クーリッジ、セルマ・ブレア、アリ・ラーター、ヴィクター・ガーバー、マシュー・デイビスらが参加。『エル』からはレクシーの他、ザック・ルッカー、ジェイコブ・モスコヴィッツ、トム・エヴェレット・スコット、ジューン・ダイアン・ラファエル、チャンドラー・キニー、ガブリエル・ポリカーノに加え、製作総指揮のローレン・ノイシュタッターも集結し、賑やかなイベントとなったようだ。
Prime Originalドラマ『エル』は、7月1日より独占配信開始。
【写真】公開25年後もキュート！ 50歳のリース・ウィザースプーン、“新エル”レクシー・ミネトリーと登場
2001年に公開された『キューティ・ブロンド』は、アマンダ・ブラウンの同名小説を原作に、おしゃれ好きなブロンド女子エル・ウッズが、金髪美女は頭が良くないというステレオタイプを打破し、活躍するサクセスムービー。続編『キューティ・ブロンド／ハッピーMAX』（2003）が公開されたほか、ミュージカルにもなった。
オーディションでエル役を獲得したレクシーは、スパンコールが輝く膝丈ドレスに、細いベルトを締め、メタリックなミュールをコーディネート。リースは、鮮やかなピンクのジップアップワンピースにメタリックなパンプスを合わせ、笑顔を見せた。
リースが製作総指揮を務める『エル』は、ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズが主人公。1995年を舞台に、高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルが複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面。母親をはじめとする家族を支えに、思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。すでにシーズン2の製作も決定していることから、期待の高さがうかがえる。
この日のイベントには、『キューティ・ブロンド』からリースの他、ジェニファー・クーリッジ、セルマ・ブレア、アリ・ラーター、ヴィクター・ガーバー、マシュー・デイビスらが参加。『エル』からはレクシーの他、ザック・ルッカー、ジェイコブ・モスコヴィッツ、トム・エヴェレット・スコット、ジューン・ダイアン・ラファエル、チャンドラー・キニー、ガブリエル・ポリカーノに加え、製作総指揮のローレン・ノイシュタッターも集結し、賑やかなイベントとなったようだ。
Prime Originalドラマ『エル』は、7月1日より独占配信開始。