結婚を祝ってもらえるのは当たり前……ではないことも？今回は、結婚式がきっかけで旦那さんの過去を知った人のエピソードをご紹介します。当日ドタキャン「夫と結婚したときのこと。私は結婚式をしたかったのですが、バツイチの夫は乗り気じゃなく……。『せめて家族だけの式にしたら？』と言われたけれど、私は友達も呼んで豪華な式をしたかったんです。何度も話し合い、夫は私の希望を優先してくれることに。しかし、式当日。