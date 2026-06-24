24日午前、愛知県豊田市の中学校で授業中にプールサイドの壁が剥がれ落ち、女子生徒がケガしました。豊田市によりますと、24日午前9時すぎ、豊田市立崇化館中学校で、プールサイドの階段の腰壁が剥がれ落ち、破片の一部がプールの授業中だった女子生徒に当たりました。破片はモルタル製で重さがおよそ1.75kgあり、女子生徒は左足のかかとを切るケガをしましたが、保健室で応急手当を受けて歩いて授業に戻