相模原警察署（資料写真）神奈川県警・相模原署は２４日、暴行の疑いで、相模原市中央区淵野辺本町３丁目、自称建設業の男（７４）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前１１時４５分ごろ、同３丁目の駐車場で、東京都町田市に住む小学５年の男子児童（１０）の自転車に自身の自転車をぶつけた、としている。署によると、児童にけがはなかった。男は「間違いない」などと述べ、容疑を認めている。児童は友人と自転車で走