消費減税をめぐり、与野党の攻防が激しくなっています。飲食料品の消費税を2年間「実質ゼロ」にする案で今月中の取りまとめを目指す自民党に対し、野党側は給付の方が効果的などと反発し、調整が難航しています。■議長案に野党側は猛反発24日午後3時から始まった社会保障国民会議。先週、議長である自民党の小野寺税調会長は、来年4月から2年間、飲食料品の消費税を「実質ゼロ」にするという議長案を示しましたが、野党側は猛反発