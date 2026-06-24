6月24日、声優・歌手として活動している原田ひとみがXを更新。病院での“フルネーム呼び出し”への不満を訴え、波紋を呼んでいる。「原田さんは投稿で、《病院でフルネームで呼ぶの、本当にやめて欲しい件》と切り出し、具体的なエピソードを披露しました。《呼ばれた瞬間、院内の他の人に凄い勢いで見られた事もあるし、1番最悪だった経験としては病院を出たら知らない男の人に「ひとみさん」と話しかけられた事もある》と、嫌