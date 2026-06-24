映画『さとこはいつも』本予告＆本ビジュアル解禁 折坂悠太×柴田聡子による主題歌も発表
有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』より、さとこたちの物語が動き出す“エモい”瞬間を捉えた本予告と本ビジュアルが解禁。また、劇中音楽を柴田聡子が担当し、主題歌に折坂悠太が書き下ろした「シミレ（feat. 柴田聡子）」が起用されることも発表された。
【動画】有村架純が刺されるシーンから始まる『さとこはいつも』本予告
プッと吹き出さずにいられないユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。本作で描くのは、年齢も育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たちだ。
初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生の中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味で、迷走中の映画配給会社勤務・西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を“自分の物語”として書き始めたとき、3人の人生が交差していく――。
このたび解禁された本予告は、沙都子（有村）が“不倫相手の妻にうっかり刺される”という衝撃的なシーンから幕を開ける。その後映し出されるのは、3人の“さとこ”たちの物語が少しずつ、しかし確かに動き出していく瞬間だ。
「歌舞伎を見ないで書いた子の中でダントツだわ」――15歳の聡子（姫野）は、自身の書いた文章を国語教師（吉田羊）から思いがけない言葉で褒められ、戸惑いながらも、自分の内側から何かが芽吹く感覚を覚える。
35歳の沙都子は、村本（オダギリジョー）との6年間にわたる不倫の日々を、『失楽園』さながらの情熱と滑稽さが入り混じる記憶として振り返り、「エモいぜ」と自嘲気味に呟く。
そして55歳の里子（石田）は、健康のためにトランポリンを跳ぶ穏やかな毎日を送りながらも、3人兄弟の子育てを終え、どこか満たされない思いを抱えている。「気がついたらお互いジジババですね」と夫（筒井道隆）に語りかけられ、「私は違いますけど！」と軽やかに返すセリフからは、まだ終わらない人生へのささやかな抵抗が垣間見える。
やがて映像は、それぞれが次の一歩を踏み出したことで訪れる大きな変化へと加速する。耳鼻科で鼻の孔にネブライザーを突っ込み、煙を吹かすという異性から最も見られたくない状態で鉢合わせたことから始まる聡子の「黒歴史みたいな初恋の物語」。忙しない日々の中でいつの間にか心の奥にしまい込んでいた「書くことへの夢」を思い出し、新たな一歩を踏み出す里子。そして、「6年に及ぶ不倫のフィナーレ」へ向かって歩き始める沙都子――。
「好きなだけ書くといいよ」「好きなだけ書きなさい」「好きなようにやったら」――動き出した3人の“さとこ”たちの背中を押す、エールの言葉。それぞれが自由に、赤裸々に、愛おしむように紡ぎ出す物語が、やがて3人の“さとこ”たちを不思議な縁で巡り合わせていく。笑いと涙、後悔と希望が折り重なりながら、奇跡のように続いていく人生の尊さを映し出した予告編となっている。
さらに、3人の“さとこ”たちに優しく寄り添うように流れるのは、シンガーソングライター・折坂悠太が本作のために書き下ろし、同じくシンガーソングライターであり詩人、奇しくも“4人目のさとこ”となった柴田聡子を迎えて歌う主題歌「シミレ（feat. 柴田聡子）」だ。
折坂は本楽曲について、「エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました」と楽曲に込めた思いをコメント。
本作の劇中音楽も担当した柴田は、「時間をかけてじっくりと物事を描く映像と言葉に満たされ、おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画」とその思いを語っている。
もともとファンであったことから、緊張しつつも強い希望で2人にオファーをしたという沖田監督。柴田が手掛けた劇中音楽については、「柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の『さとこ』にそっと寄り添うように、彼女たちの心情を引き立ててくれています」と絶賛。
さらに、折坂が書き下ろし、柴田とともに歌う主題歌のデモ音源を初めて聴いた際、不思議と涙が出たと明かし、「映画の主題歌として素晴らしいのはもちろん、それとは関係なしに、この曲がただ好きで、今でも繰り返し聴いています。早くたくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです」とコメントを寄せた。
あわせて解禁されたのは本ビジュアルポスター。劇中に登場するセリフ「人にみてもらわないと、何もないことになっちゃいますから」というキャッチコピーとともに、風に揺れるカーテンや窓からのぞくみずみずしい新緑を背景に、3人の“さとこ”たちが並んで座る姿が切り取られている。それぞれの表情には、“書くこと”との出会いをきっかけに人生の新たな一歩を踏み出そうとする静かな決意や衝動がにじみ、それぞれのキャラクター性が溢れるデザインとなっている。
また、本作最後の追加キャストとして、沖田修一監督作品には欠かせない存在である古舘寛治の出演も解禁された。数々の沖田作品で独特の存在感を放ってきた古舘が、本作ではどのような形で3人の“さとこ”たちの人生に関わるのか。演じる役柄については明かされておらず、映画を観るまでのお楽しみとなっている。
映画『さとこはいつも』は、9月18日より全国公開。
※折坂悠太、柴田聡⼦、沖田修⼀監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■折坂悠太
創作の途中にふと、「これは誰かの物語とつづいてる」と思うことがあります。偶然か必然か、時空を超えて、知らない誰かとゆるやかに重なる。この映画の脚本を読んだ時、その不思議な感覚が⾃分だけのものじゃなかったんだと、ほっこりと嬉しくなりました。
煙の立つ彼⽅、のびる影が重なりあう土⼿で、柴田聡⼦さんと待ち合わせ。エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました。
■柴田聡⼦
3人の女性がそれぞれに新しい冒険をしていく素敵な作品に音楽で携われたことがとてもうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。折坂悠太さんに誘って頂いてエンディングテーマを⼀緒に歌わせていただいた経験も忘れられないものとなりました。
時間をかけてじっくりと物事を描く映像と言葉に満たされ、おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画だと思います。
公開がとても楽しみです。
■沖田修⼀監督
そもそもファンであるお2人に、映画の音楽をお願いするのですから、とても緊張しました。折坂さんの主題歌のデモを、ソファーでお2人に挟まれる形で聴いたら、なんだか不思議と涙が出まして、映画が報われたような気がしました。
歌い⼿でもある柴田さんに映画音楽をお願いするなど、そもそもしてもよいものか最初は腰が引けましたが、全部杞憂で、柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の「さとこ」にそっと寄り添うように、彼女たちの心情を引き立ててくれています。柴田さんのハミングはもう、もう⼀人の「さとこ」のようでした。
ずっと以前から、プロデューサーの筒井さんと、いつか折坂さんに主題歌をお願いしようと話していたのが実現しました。そしてさらにそこに柴田さんが参加するとなった時に、ちょっと冷静でいられませんでした。映画の主題歌として素晴らしいのはもちろん、それとは関係なしに、この曲がただ好きで、今でも繰り返し聴いています。早くたくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。
【動画】有村架純が刺されるシーンから始まる『さとこはいつも』本予告
プッと吹き出さずにいられないユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。本作で描くのは、年齢も育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たちだ。
このたび解禁された本予告は、沙都子（有村）が“不倫相手の妻にうっかり刺される”という衝撃的なシーンから幕を開ける。その後映し出されるのは、3人の“さとこ”たちの物語が少しずつ、しかし確かに動き出していく瞬間だ。
「歌舞伎を見ないで書いた子の中でダントツだわ」――15歳の聡子（姫野）は、自身の書いた文章を国語教師（吉田羊）から思いがけない言葉で褒められ、戸惑いながらも、自分の内側から何かが芽吹く感覚を覚える。
35歳の沙都子は、村本（オダギリジョー）との6年間にわたる不倫の日々を、『失楽園』さながらの情熱と滑稽さが入り混じる記憶として振り返り、「エモいぜ」と自嘲気味に呟く。
そして55歳の里子（石田）は、健康のためにトランポリンを跳ぶ穏やかな毎日を送りながらも、3人兄弟の子育てを終え、どこか満たされない思いを抱えている。「気がついたらお互いジジババですね」と夫（筒井道隆）に語りかけられ、「私は違いますけど！」と軽やかに返すセリフからは、まだ終わらない人生へのささやかな抵抗が垣間見える。
やがて映像は、それぞれが次の一歩を踏み出したことで訪れる大きな変化へと加速する。耳鼻科で鼻の孔にネブライザーを突っ込み、煙を吹かすという異性から最も見られたくない状態で鉢合わせたことから始まる聡子の「黒歴史みたいな初恋の物語」。忙しない日々の中でいつの間にか心の奥にしまい込んでいた「書くことへの夢」を思い出し、新たな一歩を踏み出す里子。そして、「6年に及ぶ不倫のフィナーレ」へ向かって歩き始める沙都子――。
「好きなだけ書くといいよ」「好きなだけ書きなさい」「好きなようにやったら」――動き出した3人の“さとこ”たちの背中を押す、エールの言葉。それぞれが自由に、赤裸々に、愛おしむように紡ぎ出す物語が、やがて3人の“さとこ”たちを不思議な縁で巡り合わせていく。笑いと涙、後悔と希望が折り重なりながら、奇跡のように続いていく人生の尊さを映し出した予告編となっている。
さらに、3人の“さとこ”たちに優しく寄り添うように流れるのは、シンガーソングライター・折坂悠太が本作のために書き下ろし、同じくシンガーソングライターであり詩人、奇しくも“4人目のさとこ”となった柴田聡子を迎えて歌う主題歌「シミレ（feat. 柴田聡子）」だ。
折坂は本楽曲について、「エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました」と楽曲に込めた思いをコメント。
本作の劇中音楽も担当した柴田は、「時間をかけてじっくりと物事を描く映像と言葉に満たされ、おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画」とその思いを語っている。
もともとファンであったことから、緊張しつつも強い希望で2人にオファーをしたという沖田監督。柴田が手掛けた劇中音楽については、「柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の『さとこ』にそっと寄り添うように、彼女たちの心情を引き立ててくれています」と絶賛。
さらに、折坂が書き下ろし、柴田とともに歌う主題歌のデモ音源を初めて聴いた際、不思議と涙が出たと明かし、「映画の主題歌として素晴らしいのはもちろん、それとは関係なしに、この曲がただ好きで、今でも繰り返し聴いています。早くたくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです」とコメントを寄せた。
あわせて解禁されたのは本ビジュアルポスター。劇中に登場するセリフ「人にみてもらわないと、何もないことになっちゃいますから」というキャッチコピーとともに、風に揺れるカーテンや窓からのぞくみずみずしい新緑を背景に、3人の“さとこ”たちが並んで座る姿が切り取られている。それぞれの表情には、“書くこと”との出会いをきっかけに人生の新たな一歩を踏み出そうとする静かな決意や衝動がにじみ、それぞれのキャラクター性が溢れるデザインとなっている。
また、本作最後の追加キャストとして、沖田修一監督作品には欠かせない存在である古舘寛治の出演も解禁された。数々の沖田作品で独特の存在感を放ってきた古舘が、本作ではどのような形で3人の“さとこ”たちの人生に関わるのか。演じる役柄については明かされておらず、映画を観るまでのお楽しみとなっている。
映画『さとこはいつも』は、9月18日より全国公開。
※折坂悠太、柴田聡⼦、沖田修⼀監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■折坂悠太
創作の途中にふと、「これは誰かの物語とつづいてる」と思うことがあります。偶然か必然か、時空を超えて、知らない誰かとゆるやかに重なる。この映画の脚本を読んだ時、その不思議な感覚が⾃分だけのものじゃなかったんだと、ほっこりと嬉しくなりました。
煙の立つ彼⽅、のびる影が重なりあう土⼿で、柴田聡⼦さんと待ち合わせ。エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました。
■柴田聡⼦
3人の女性がそれぞれに新しい冒険をしていく素敵な作品に音楽で携われたことがとてもうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。折坂悠太さんに誘って頂いてエンディングテーマを⼀緒に歌わせていただいた経験も忘れられないものとなりました。
時間をかけてじっくりと物事を描く映像と言葉に満たされ、おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画だと思います。
公開がとても楽しみです。
■沖田修⼀監督
そもそもファンであるお2人に、映画の音楽をお願いするのですから、とても緊張しました。折坂さんの主題歌のデモを、ソファーでお2人に挟まれる形で聴いたら、なんだか不思議と涙が出まして、映画が報われたような気がしました。
歌い⼿でもある柴田さんに映画音楽をお願いするなど、そもそもしてもよいものか最初は腰が引けましたが、全部杞憂で、柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の「さとこ」にそっと寄り添うように、彼女たちの心情を引き立ててくれています。柴田さんのハミングはもう、もう⼀人の「さとこ」のようでした。
ずっと以前から、プロデューサーの筒井さんと、いつか折坂さんに主題歌をお願いしようと話していたのが実現しました。そしてさらにそこに柴田さんが参加するとなった時に、ちょっと冷静でいられませんでした。映画の主題歌として素晴らしいのはもちろん、それとは関係なしに、この曲がただ好きで、今でも繰り返し聴いています。早くたくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。