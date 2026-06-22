「売り切れ間違いなし」初の“夜行”新幹線に鉄道ファン熱視線　夜10時出発し岐阜羽島で6時間停車し早朝大阪へ　料金15000円

JR東海は22日、東海道新幹線で夜に首都圏を出発し、翌朝に関西へ到着する特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を初めて運行すると発表した。

夏の旅行需要に対応する企画で、夜間に移動し、始発電車よりも早く到着することで、滞在時間を長く確保できるのが特徴としている。

また新幹線車内で一夜を明かす事から、普段の利用とは異なる体験が出来ることも売りにしている。

「ルミエール」はフランス語で「光」を意味し、「翌朝から目的地での時間を有効にお使いいただけるという今回の特別列車の特徴を、『朝の光』と『新しい一日の始まり』をイメージできる言葉で表現しています」としている。

この“夜行”新幹線は8月8日午後10時に東京を出発。品川駅、新横浜駅で停車し（※降車はできない）、午前0時頃に到着する岐阜羽島駅で約6時間停車するという。

岐阜羽島駅では、新幹線のドアは開けられ、改札内の自動販売機や喫煙所が利用出来るが、改札の外に出ることは出来ない。また停車中の時間帯に線路・設備等の保守作業を実施するため、作業に伴う音や振動等が車内まで届く可能性があるとしている。

午前6時に岐阜羽島駅を出発すると、8月9日午前6時59分に新大阪駅に到着する。

東京発・新大阪着の普通車指定席の場合、料金は大人1人あたり1万5000円（税込）を予定していて、7月3日午後2時から申し込みを受け付けるとしている。

JR東海は、夜間に移動して翌朝から目的地で活動できる新たな移動・旅行スタイルとして利用を呼びかけている。

初の“夜行”新幹線実施とのニュースを受けて、SNSでは、「新たな時代の幕開けかも」「旅行や出張などで便利そう」「夜行列車文化を鉄道会社として残すという感じなんだろうなぁ」「これは売り切れ間違いなし」など、好意的な意見が多く寄せられた。

一方で、「あの椅子で一晩…」「A-B-Cと使って横になれればいいけど」「N700の座席で一夜はしんどいよなぁ」など、新幹線の座席で一夜を過ごすことを不安視する声もあった。