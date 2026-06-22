アルゼンチンのネウケン州のクトラル・コ市は、世界で最も高い２６メートルのリオネル・メッシ像を公開した。アルゼンチンメディア「カデナ・トレス」が先日、報じた。

メッシ像は地元の芸術家アルド・ベロイサ氏によって制作され、アルゼンチン・パタゴニア地方の主要幹線道路の一つである国道２２号線沿いに設置された。

像は、２０２２年カタール・ワールドカップで優勝したアルゼンチン代表主将リオネル・メッシをたたえるもの。メッシはサッカー史上最高の選手の１人と評価されるだけでなく、アルゼンチンスポーツ界を代表する国民的英雄としても知られている。

内部構造は油田用鋼材でできており、外部は３層のコンクリートを重ねて作られている。その結果、重量は７０トンとなった。

昨年１２月には、メッシがインドを訪問するということで、インドのコルカタに高さ２１メートルのメッシ像が建てられた。しかし、風が吹くと像が揺れるため、住民から「強風に耐えられないのではないか」と安全性を疑問視する声が上がり、今月初めに撤去されたばかり。このアルゼンチンのメッシ像が世界最大となった。

また、アルゼンチンメディア「インフォバエ」によると、当初、クトラル・コ市の担当者はベロイサ氏に、等身大のメッシ像の制作を依頼したという。しかし、ベロイサ氏は「これほど偉大な人物なのに、そんな小さな像ではふさわしくないと思った」として、巨大像の計画を提案し、この大きさとなった。