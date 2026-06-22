アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議をスイスで開催しました。

協議ではレバノンでの停戦を徹底するための枠組み作りで合意したということです。

戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日行われました。

アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。

こうした中、トランプ大統領はSNSでイランに対し、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」によるイスラエルへの攻撃を止めさせるよう要求し警告しました。

イランメディアによりますと、イラン代表団がこれに反発し、協議を一時中断する場面もあったということです。

一方、仲介国のパキスタンとカタールは共同声明を発表し、イスラエルが攻撃を続けているレバノン情勢について、新たな軍事衝突を避けるための枠組み作りで合意したと明らかにしました。

また焦点のホルムズ海峡について、船舶の安全な航行を確保するため当事者間の連絡体制を設けることで合意したとしています。

さらに、アラグチ外相はイランの資産凍結解除や戦闘で破壊された施設などの復興に向けて一定の進展があったとの認識を示しました。