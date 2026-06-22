（永見 佳織 アナウンサー）

「ん～甘いです」



静岡の夏の味覚といえば…“長田の桃”。



静岡市駿河区の長田地区で栽培されていて、温暖な気候なため全国でもトップクラスの“早出しの桃”として有名です。



その人気はすさまじく、直売所は朝からたくさんの人でにぎわっています。



（客）

「楽しみにしています。そのためにわざわざ早く出てきました」



（客）

「地元でシーズンが始まるとにぎわって来てやっぱり早く食べたいなと」





大人気の長田の桃ですが、2026年の出来について聞いてみると…。（農家）「甘みもすごく強くてすごくいいできになっています」さらに。今しか味わえない、長田の桃を使ったスイーツも続々登場。おいしさ凝縮のかき氷に贅沢すぎるパフェまで。（永見 佳織 アナウンサー）「桃です。すごくフレッシュ。何ですかこれは！？」今回は静岡が誇る夏の味覚“長田の桃”を大調査。大人気の秘密やさらにおいしく食べられる絶品スイーツも紹介します。「長田の桃」は、静岡市駿河区の長田地区で栽培され、みずみずしさと、濃い甘みが特徴で全国トップクラスの早出しの桃として有名です。今まさに、収穫時期を迎えた用宗の杉山農園に行ってみると…。（永見 佳織 アナウンサー）「ことしのできというのはいかがなんですか？」（杉山農園 杉山 謙介さん）「ことしは天気が非常によかったので、甘みもすごく強くてすごくいいできになっています」ほんのり赤く色づき、ハウスの中は甘い香りが広がります。ところで、なぜ長田地区ではモモ栽培が盛んなのでしょうか。（杉山農園 杉山 謙介さん）「長田地区は海岸の近くで地面が砂地なんですよ。水はけがすごくいいんですよね。だから大雨が降ってもすぐ水がしみるのでモモの栽培には適しているんですけど。だから、この地区で桃を育てている農家さんが多い」水はけのよさがおいしいモモづくりを支える大きな理由のひとつです。今がまさに収穫の最盛期ですが、その期間はとても短いといいます。（永見 佳織 アナウンサー）「わたし長田のモモの大ファンなんです。ただ、時期を逃すといつの間にかいなくなっちゃうので」（杉山農園 杉山 謙介さん）「そうなんです。すごく短くて5月の終わりに取れ始めて大体7月の中旬には終わっちゃうので、1か月半くらいの収穫期間しかないんですよね」“長田の桃”と一口に言っても実は様々な品種があり、それぞれの収穫期間は1週間から10日ほどしかありません。そのため…。（杉山農園 杉山 謙介さん）「今週食べたモモがおいしかったから来週も食べたいっていっても、来週はもうない。また違う品種になってる。」そんな貴重な「長田の桃」。取材した時に旬を迎えていた「さくひめ」を試食させてもらいました。（永見 佳織 アナウンサー）「いただきます。ん～甘いです。まず果汁がたっぷりですね。甘みも爽やかな甘みなんですね」（杉山農園 杉山 謙介さん）「ハウスのモモはえぐみとか渋みとかが少ないので食べやすいと思います」みずみずしくて濃い甘みがあふれ出てくる贅沢な味です。（永見 佳織 アナウンサー）「冷蔵庫に入れるべきなのか、どうなのかっていうのも迷うんですけど…」（杉山農園 杉山 謙介さん）「冷蔵庫にずっと入れてしまうと脱臭剤のように冷蔵庫の臭いを吸ってしまうので、できたら食べるちょっと前に、1時間ほど前に入れていただくか…」（永見 佳織 アナウンサー）「そうすると繊細な桃に臭いもつかずに…」（杉山農園 杉山 謙介さん）「そうですね」杉山農園には直売所もあり、シーズン中は毎日行列ができる人気ぶりです。（客）「おいしいモモがあるっていう話を聞いて…浜松から。」（客）「7、8年ぐらいから毎年食べている」（客）「本当にみずみずしくて甘くて、…もう一回食べたいなと思ってきた」一度食べたら忘れられなくなるおいしさが、静岡県内だけでなく県外にも多くのリピーターを生み出しています。さらに、直売所では、収穫したばかりのモモを贅沢に使用したスムージーも大人気。（永見 佳織 アナウンサー）「こちらは生と全然違う味わい。これモモどれぐらい入っているんですか？」（杉山農園 杉山 謙介さん）「モモ120％ぐらい入っています」（永見 佳織 アナウンサー）「100％超えてしまいましたね」（杉山農園 杉山 謙介さん）「品種がどんどん変わっていくんですよ。なので来る時期によって味が微妙に変わります」（永見 佳織 アナウンサー）「スムージーの味も変わってくるってことですか？」（杉山農園 杉山 謙介さん）「桃が変わるので」そして長田の桃は、そのおいしさを生かしたスイーツも、様々な店で提供されています。安倍川駅の近くに3年前にオープンした「カフェ アカリ」では、長田の桃を使った限定かき氷が登場。ふわふわの氷の中には、モモの果肉ソースがたっぷり。さらに、自家製の桃ソースも合わせたこの時期しか食べられない特別な一品です。（永見 佳織 アナウンサー）「う～ん、モモです。すごっくフレッシュなモモをいただいている感覚になりますねだけど、シュワ～と口の中で溶けていく…はかないですね」（CAFE akari 山口 李奈さん）「たっぷりモモを使用しているので、モモそのものを食べているみたいと喜んでいただいている」まさに「長田の桃」づくしの贅沢なかき氷です。さらにこれは、用宗で2026年で10年目を迎えるジェラート店「ラパレット」。静岡県産の生乳100％のジェラートが人気で、地元食材を使った様々なオリジナルフレーバーが人気です。ここで、この時期限定で登場するのが“長田の桃”のジェラート。さらに！桃を惜しみなく使った、期間限定パフェも人気です。まずはモモのコンポートからいただきました。（永見 佳織 アナウンサー）「いや～とろける～」（LA PALETTE 用宗本店 武川 祥子さん）「モモづくしで満足していただける一品になっている」長田の桃を1度に様々な食べ方で楽しめる桃づくしの贅沢なパフェです。続いてジェラートもいただきました。（永見 佳織 アナウンサー）「少しだけ甘ずっぱさが出るといいますか、それでまろやかさが出ていて」（LA PALETTE 用宗本店 武川 祥子さん）「生で食べるよりも濃縮されたような味わいを感じられます」（永見 佳織 アナウンサー）「このね梅雨時期で暑くなったじめじめした時に最高ですね」旬を迎えた「長田の桃」。短いシーズンを逃さないように、早めに味わってみてはいかがですか。