浦和レッズは22日、MF水沼宏太の完全移籍加入を発表した。オーストラリアのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFCでプレーしていた36歳が日本へ復帰し、新たな挑戦の場として浦和を選んだ。



神奈川県出身の水沼は、横浜F・マリノスのアカデミーからトップチームへ昇格。その後は栃木SCやサガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪などでプレイし、2020年に古巣の横浜FMへ復帰した。J1通算395試合48得点を記録しているほか、日本代表としても2試合に出場した実績を持つ。





豊富な運動量と高精度のクロス、献身的なプレーを武器に長年Jリーグで活躍してきたベテランは、2025年からオーストラリアへ活躍の場を移していた。異国での経験を積んだなかで、再び日本の舞台へ戻ることになった。加入に際し水沼は、「長い歴史と伝統を持つ浦和レッズの一員になれることを大変光栄に思います」とコメント。「この1年半、オーストラリアでプレーしていました。異なる文化の中でプレーすることで得た学びや経験を活かして、浦和レッズの勝利に貢献したいと強く思っています」と意気込みを語った。さらに、「浦和レッズには世界に誇るファン・サポーターのみなさんがいます。埼玉スタジアムで、みなさんとともに闘える日を今から楽しみにしています！」とサポーターへメッセージを送ると、「必ず優勝しましょう！ そして、みんなで最高のシーズンにしましょう！ 僕の全てを懸けて浦和レッズのために全力で闘います」と力強く宣言した。数々のタイトル争いを経験してきた36歳アタッカーは、その経験と情熱を新天地へ注ぎ込む。