「一つの夢だよな」日本対チュニジア戦後に見られた“勝敗を超えた交流”にSNS和む「サッカーが好きな理由」「感動した」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
今大会初勝利を飾ったなか、試合後には微笑ましいやり取りが見られた。デンマーク１部のコペンハーゲンでチームメイトの日本代表DF鈴木淳之介とチュニジア代表FWエリアス・アシュリがユニホーム交換を行なったのだ。
コペンハーゲンは公式インスタグラムで「日本がワールドカップでチュニジアに４―０で勝利したゲームで、スズキとアシュリの両選手はピッチに立った」と綴り、２人が交換したユニホームを掲げて並ぶ写真を公開。SNS上では次のような声があがっている。
「クラブのチームメイトとＷ杯で戦ってユニホーム交換するのって一つの夢だよな」
「サッカーが好きな理由」
「淳之介がユニ交換してる」
「本当に最高」
「美しい写真」
「二人とも良い表情してる」
「一緒のチームなんや！」
「感動した」
心温まる交流がファンを和ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鈴木淳之介が同僚のチュニジア代表FWとユニ交換
今大会初勝利を飾ったなか、試合後には微笑ましいやり取りが見られた。デンマーク１部のコペンハーゲンでチームメイトの日本代表DF鈴木淳之介とチュニジア代表FWエリアス・アシュリがユニホーム交換を行なったのだ。
コペンハーゲンは公式インスタグラムで「日本がワールドカップでチュニジアに４―０で勝利したゲームで、スズキとアシュリの両選手はピッチに立った」と綴り、２人が交換したユニホームを掲げて並ぶ写真を公開。SNS上では次のような声があがっている。
「クラブのチームメイトとＷ杯で戦ってユニホーム交換するのって一つの夢だよな」
「サッカーが好きな理由」
「淳之介がユニ交換してる」
「本当に最高」
「美しい写真」
「二人とも良い表情してる」
「一緒のチームなんや！」
「感動した」
心温まる交流がファンを和ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鈴木淳之介が同僚のチュニジア代表FWとユニ交換