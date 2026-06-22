◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間22日の大会11日目、グループGとH第2節の4試合が行われました。

G組のベルギーはイランと引き分け。ベルギーは後半21分、DFのナタン・エンゴイ選手がレッドカードで退場するなど数的不利の中、両者無得点で終わりました。一方、エジプトはニュージーランドに逆転勝利。前半に先制を許すも、後半13分に追いつくと、後半22分にはモハメド・サラー選手が逆転のゴールあげるなど、これがワールドカップ初勝利となりました。勝ち点4で首位に立ちました。

2試合の結果、G組は1勝1敗のエジプトが勝ち点4で首位に。勝ち点2のイラン、ベルギーがそれぞれ2位、3位となっており、勝利のないニュージーランドが勝ち点1の4位。どのチームにもグループステージ突破の可能性は残されています。第3節は27日にエジプトとイラン、ニュージーランドとベルギーが戦います。

H組ではワールドカップ初出場のカーボベルデがウルグアイと対戦。前半21分、ケルビン・ピナ選手のフリーキックで歴史的ワールドカップチーム初得点を記録します。その後、2点を奪われ前半終えますが、後半16分にはエリオ・ヴァレラ選手がカットし、そのまま無人のゴールへ同点ゴール。カーボベルデが2試合連続で勝ち点1を奪取しました。また初戦をカーボベルデ相手に0−0で引き分けたスペインは、サウジアラビアからゴールラッシュ。ラミン・ヤマル選手が先制ゴールを決めると、ミケル・オヤルサバル選手が2ゴールをマークするなど、大量4得点で勝利しています。

2試合の結果、H組はスペインが勝ち点4で首位。ウルグアイとカーボベルデが勝ち点2、サウジアラビアが勝ち点1で4位となっています。こちらもどのチームにも突破の可能性が残されており、第3節は27日にカーボベルデとサウジアラビア、ウルグアイとスペインが激突します。

▽21日結果 ※日本時間

【G組】

ベルギー 0-0 イラン

エジプト 3-1 ニュージーランド

【H組】

スペイン 4-0 サウジアラビア

ウルグアイ 2-2 カーボベルデ

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン