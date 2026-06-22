日経225先物：22日正午＝1440円高、7万2760円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1440円高の7万2760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万2648.47円に対しては111.53円高。出来高は1万8708枚となっている。
TOPIX先物期近は4101ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比3.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72760 +1440 18708
日経225mini 72760 +1445 307586
TOPIX先物 4101 +49 25980
JPX日経400先物 37235 +475 990
グロース指数先物 699 +14 1974
東証REIT指数先物 1747.5 -4.5 79
株探ニュース
TOPIX先物期近は4101ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比3.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72760 +1440 18708
日経225mini 72760 +1445 307586
TOPIX先物 4101 +49 25980
JPX日経400先物 37235 +475 990
グロース指数先物 699 +14 1974
東証REIT指数先物 1747.5 -4.5 79
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