　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1440円高の7万2760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万2648.47円に対しては111.53円高。出来高は1万8708枚となっている。

　TOPIX先物期近は4101ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比3.74ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72760　　　　 +1440　　　 18708
日経225mini 　　　　　　 72760　　　　 +1445　　　307586
TOPIX先物 　　　　　　　　4101　　　　　 +49　　　 25980
JPX日経400先物　　　　　 37235　　　　　+475　　　　 990
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　 +14　　　　1974
東証REIT指数先物　　　　1747.5　　　　　-4.5　　　　　79

株探ニュース