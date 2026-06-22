“全身タトゥーを後悔して除去”のナナ、抜群のスタイルあらわな強烈ドレス姿に反響！助演女優賞受賞の近況

女優ナナが圧巻のスタイルでファンを魅了した。

ナナは6月21日、インスタグラムを更新。

【写真】あんなとこや、こんなとこにも…ナナの全身タトゥー

前日に出席した授賞式のビハインドカットを投稿した。

公開された写真には、黒のロングドレスをまとい、ポーズを取るナナの姿が収められている。華奢なストラップが印象的なドレスから肩やデコルテがあらわになっているほか、深く入ったスリットからはスラリとした美脚がのぞいている。

引き締まったボディラインと洗練された雰囲気が相まって、まるで映画のワンシーンのような存在感を放っている。

ナナは20日、釜山映画の殿堂で開催された「2026コリア国際ストリーミングフェスティバル グローバルOTTアワード」に出席。ドラマ『CLIMAX／クライマックス』での演技が評価され、助演女優賞を受賞した。

（写真＝ナナInstagram）

ナナといえば、かつて全身に施したタトゥーでも大きな話題を集めた人物だ。その後、自らタトゥー除去の過程を明かしたことでも注目を浴びたが、今回の写真ではタトゥーを除去したなめらかな肌と洗練されたドレス姿が印象的で、改めて唯一無二のオーラを見せつけた。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。