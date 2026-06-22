ディズニー＆ピクサーの看板シリーズ『トイ・ストーリー』の最新作、『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日（金）に劇場公開される。アメリカでは今夏最大のヒットも期待される本作は、いよいよシリーズ誕生から31年目を迎える長寿シリーズだ。

本作の監督であるアンドリュー・スタントンは、シリーズの全作品に携わってきたピクサーの重鎮。“いつか、『トイ・ストーリー』にも完結を迎える日がやってくるのか”──米では、この問いかけに率直に答えている。

「ずいぶん以前から決めていたことがあります。（完結させるならば）正しく完結させるべきだ、と思うのです。大切なのは、子どもたちの成長の過程を描き、次の子どもへと受け継いでいくこと。その精神が尊重されることを願います。」

スタントンの姿勢は以前から明確だ。『トイ・ストーリー3』（2010）を「アンディ時代の最後の作品」と位置づけ、「誰もあの3部作を奪うことはできません。あれで終わりにして、それ以上は嫌なら観なくてもいい」とがあったのだ。「けれど私は、この（『トイ・ストーリー』の）世界が時間と変化を受け入れるところが大好きです」。

すなわち、おもちゃたちの新たな物語が描かれつづけるかぎり、世代を超えて『トイ・ストーリー』は続いていくとも言えそうだ。共同監督のケナ・ハリスは、「いつまで続くのでしょうか？」という質問に、「『トイ・ストーリー100』まで」とジョークで答えている。

映画『トイ・ストーリー5』は2026年7月3日（金）全国劇場公開。

Source: