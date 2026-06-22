◇W杯北中米大会1次リーグG組 イラン0―0ベルギー（2026年6月21日 イングルウッド）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、イラン（FIFAランク22位）がベルギー（同10位）と0―0のドロー。相手が退場し数的有利となるも決め手を欠いたが、初の決勝トーナメント進出へ向け大きな勝ち点1を獲得。GKベイランバンド（33＝トラクトゥール）がファインセーブ連発でチームを救った。

GKベイランバンドは7度のシュートセーブを記録するなど好守連発で完封勝利に貢献。マン・オブ・ザ・マッチ（MOM）にも選出された。

GKベイランバンドの活躍に海外メディアは絶賛の嵐。英BBC放送は「今大会最高のセーブ。勝利にも値するような守備」と報道。特に同14分、倒れた状態から左手一本で相手のシュートを防いだ場面について「自陣ゴールラインからわずか1ヤードしか離れていないことを考えると、本当に信じられないプレーだった」と衝撃ぶりを伝えた。

スペイン紙マルカも同14分に飛び出したビッグセーブを「W杯最高のセーブ。7回もリプレーされ、スタジアムはイランGKの信じられないような活躍に驚嘆していた」と称賛した。