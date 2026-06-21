元モーニング娘。の後藤真希が、6月20日放送の『おかべろ』（カンテレ系）に出演。平成の音楽シーンを彩った歌手の鈴木亜美との関係について語り、長年ささやかれてきた“ライバル説”の真相に触れた。「鈴木さんとの関係をテーマにトークが展開された際、MCの岡村隆史さんは2人の関係について『これは聞いたらあかんやつやで。ASAYANの闇やわ』と言及。これに対し後藤さんは、『大人の中でライバルだったのかなって思うんですけ