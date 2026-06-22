SixTONES、Snow Man、キンプリも！ 『THE MUSIC DAY』恒例企画・シャッフルメドレー参加アーティスト解禁
7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）で、恒例企画のシャッフルメドレーが今年も行われることが決定。NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONESの参加が解禁となった。
【写真】NEWSに中島健人も！ 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレーに参加するアーティストをイッキ見
総勢60組を超えるアーティストが出演し、幕張メッセから9時間半にわたり届ける同番組。総合司会を櫻井翔が務める。
出演者は以下の通り（五十音順）。
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、＆TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】NEWSに中島健人も！ 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレーに参加するアーティストをイッキ見
総勢60組を超えるアーティストが出演し、幕張メッセから9時間半にわたり届ける同番組。総合司会を櫻井翔が務める。
出演者は以下の通り（五十音順）。
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。