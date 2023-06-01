『THE MUSIC DAY 2026』恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」参加アーティスト8組決定

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櫻井翔が総合司会を務め、7月4日に放送される音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」が決定。参加アーティストが解禁となった。

■「シャッフルメドレー」参加アーティスト

NEWS

timelesz

中島健人

King & Prince

SixTONES

Snow Man

なにわ男子

Travis Japan

6月23日放送の『夜の音』では、豪華出演アーティスト第三弾の解禁を予定。『THE MUSIC DAY』でしか見られない、さらなるスペシャル企画も解禁となる。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演者：IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞

坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/