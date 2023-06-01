『THE MUSIC DAY 2026』恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」参加アーティスト8組決定
櫻井翔が総合司会を務め、7月4日に放送される音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」が決定。参加アーティストが解禁となった。
■「シャッフルメドレー」参加アーティスト
NEWS
timelesz
中島健人
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
6月23日放送の『夜の音』では、豪華出演アーティスト第三弾の解禁を予定。『THE MUSIC DAY』でしか見られない、さらなるスペシャル企画も解禁となる。
■番組情報
日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』
07/04（土）13:30～22:54
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
出演者：IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
（※五十音順）
■関連リンク
『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト
https://www.ntv.co.jp/musicday/