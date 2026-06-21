声優の市ノ瀬加那が6月21日、アニメを中心に「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」（大阪梅田の茶屋町一帯で開催）のステージイベント『「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～』に出演した。

前屋進によるマンガ作品「メイドさんは食べるだけ」は、主人公の橘スズメが日本でメイド修行をすることになり、日本の食べ物に興味を持ち始める物語。TVアニメが2026年4月から放送中で、市ノ瀬がスズメを演じる。インターネットラジオステーション音泉では、市ノ瀬がパーソナリティを務める『「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～』が隔週金曜に配信中。

手を振りながら笑顔で登場した市ノ瀬は、「すごくたくさんの方がいる！ 嬉しい！」と声を弾ませた。「1人でイベントをするのはたぶん初めてです。不手際があったら本当に申し訳ないのですが、楽しんでいけるように、みなさんにも楽しんでいただけるように頑張りたいなと思っています」とあいさつし、イベントをスタートさせた。

豚まんに舌鼓

最初のコーナーは、市ノ瀬が作品にちなんだものを食べて食レポをする「市ノ瀬さんは食べるだけ」。この日は、TVアニメの10食目（第10話）に登場した「豚まん」を試食することになった。「今日、初めてのごはんです。新鮮な感想をお届けできるのではないかと思います」といい、さっそく「豚まん」を試し、「生地が甘い！ ヤバイ、めっちゃおいしい！」と満面の笑顔を浮かべた。

TVアニメのこれまでを振り返るコーナーでは、メールで募集したリスナーの声の中に「移動販売を利用して、食べ物を買ったことはありますか？」という質問があった。市ノ瀬は、パンの移動販売を見かけて、買ってみたかったものの、並んでいる人が誰もいなかったため尻込みしてしまったエピソードを披露。「次に移動販売を見かけて、気になったものがあったら、率先して買っていきたいと思います」と目を輝かせた。

続いて、オリジナルのガチャを作る「市ノ瀬ガチャを作るだけ」が行われ、「大吉」「吉」「凶」「大凶」の4つの「関西弁おみくじ」がカプセルに入ったガチャを作ることになった。北海道出身の市ノ瀬は、会場に詰め掛けたリスナーに「ピンチのときって、大阪弁でなんて言うの？」などと聞きながら、「大凶」のおみくじには自らペンで「今日の運勢、最悪や。飴ちゃん食べて気分上げてくで」と書き込み、4つの「関西弁おみくじ」が入ったガチャを完成させた。

イベントの最後、市ノ瀬が「みなさん、今日は暑いのですが、暑さを跳ねのけるくらい楽しんでもらえたかな？」と尋ねると、会場から大きな拍手が沸き起こった。「少しでも楽しいと思ってくれたら、私もすごく嬉しいです」と笑顔を見せ、イベントは盛況のうちに幕を閉じた。