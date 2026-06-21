「気をつけろ！」「思い通りにプレーしている」４発圧勝の森保ジャパンに次の対戦国メディアが戦々恐々！「日本の戦いぶりを見ると心配になる」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドル弾で追加点を奪い、２点リードで前半を終える。後半に入ってもゲームの主導権を握り、69分に伊東純也が３点目を奪えば、84分には上田が自身この日２点目となるダメ押しゴールを奪取。４−０で大勝した。
内容、結果ともにチュニジアを圧倒した戦いぶりに、森保ジャパンの次の対戦国であるスウェーデンのメディアも注目。『Corren』は、次のように伝える。
「スウェーデンの今後の道のりは困難だ。チュニジアは日本に全く歯が立たなかった。我々が決勝トーナメント進出を自動的に確定させるためには、その日本に勝たなければならない」
一方、『svt SPORT』は「スウェーデン、気をつけろ！日本はチュニジア相手に素晴らしいプレーを見せた」と報じる。
「日本はビルドアップの段階から思い通りにプレーしており、深い位置からの攻撃は抜群に効果的だ。常にチュニジアの最終ラインの裏を突いていた。そして、そのプレースタイルで４ゴールを奪った。『日本の戦いぶりを見ると、我々のチームが心配になる』と、svtのスタジオで司会を務めるアンドレ・ポップスは語った」
日本対スウェーデン戦は、日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドル弾で追加点を奪い、２点リードで前半を終える。後半に入ってもゲームの主導権を握り、69分に伊東純也が３点目を奪えば、84分には上田が自身この日２点目となるダメ押しゴールを奪取。４−０で大勝した。
内容、結果ともにチュニジアを圧倒した戦いぶりに、森保ジャパンの次の対戦国であるスウェーデンのメディアも注目。『Corren』は、次のように伝える。
一方、『svt SPORT』は「スウェーデン、気をつけろ！日本はチュニジア相手に素晴らしいプレーを見せた」と報じる。
「日本はビルドアップの段階から思い通りにプレーしており、深い位置からの攻撃は抜群に効果的だ。常にチュニジアの最終ラインの裏を突いていた。そして、そのプレースタイルで４ゴールを奪った。『日本の戦いぶりを見ると、我々のチームが心配になる』と、svtのスタジオで司会を務めるアンドレ・ポップスは語った」
日本対スウェーデン戦は、日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番