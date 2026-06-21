チュニジア戦で２戦連発となる先制弾の鎌田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA）

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　日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦。上田綺世の２得点、鎌田大地、伊東純也もゴールを決め、４−０の完勝を収めた。

　開始４分に先制点をマークした鎌田は、前節のオランダ戦（２−２）に続く得点で、２戦連発。出色の勝負強さを見せている背番号15は試合後、自身のインスタグラムを更新。電話をかけるゴールセレブレーションの写真などを添え、以下のように綴る。

「We are Japan. Really proud to play for our national.I kept my promise, bro」（俺たちは日本だ。代表としてプレーできることを本当に誇りに思う。約束は守ったよ、兄弟）
 
　兄弟とはおそらく、クリスタル・パレスでチームメイトのエディ・エンケティアを指すのではないか。

　試合後のフラッシュインタビューで、電話をかけるポーズに関して「彼のセレブレーション」と話した鎌田。「彼は今シーズン、怪我が多く、苦しんでる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた。残念ながらプレミアでは入れられなかったので、ワールドカップで点を決めたらやると約束していた」と明かしている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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