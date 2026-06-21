「俺たちは日本だ」鎌田大地が発信した“誇り”。「約束は守ったよ、兄弟」とも【Ｗ杯】
日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦。上田綺世の２得点、鎌田大地、伊東純也もゴールを決め、４−０の完勝を収めた。
開始４分に先制点をマークした鎌田は、前節のオランダ戦（２−２）に続く得点で、２戦連発。出色の勝負強さを見せている背番号15は試合後、自身のインスタグラムを更新。電話をかけるゴールセレブレーションの写真などを添え、以下のように綴る。
「We are Japan. Really proud to play for our national.I kept my promise, bro」（俺たちは日本だ。代表としてプレーできることを本当に誇りに思う。約束は守ったよ、兄弟）
兄弟とはおそらく、クリスタル・パレスでチームメイトのエディ・エンケティアを指すのではないか。
試合後のフラッシュインタビューで、電話をかけるポーズに関して「彼のセレブレーション」と話した鎌田。「彼は今シーズン、怪我が多く、苦しんでる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた。残念ながらプレミアでは入れられなかったので、ワールドカップで点を決めたらやると約束していた」と明かしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【実際の画像】もしもし？ 先制弾の鎌田が見せた“約束”のゴールセレブレーション
開始４分に先制点をマークした鎌田は、前節のオランダ戦（２−２）に続く得点で、２戦連発。出色の勝負強さを見せている背番号15は試合後、自身のインスタグラムを更新。電話をかけるゴールセレブレーションの写真などを添え、以下のように綴る。
兄弟とはおそらく、クリスタル・パレスでチームメイトのエディ・エンケティアを指すのではないか。
試合後のフラッシュインタビューで、電話をかけるポーズに関して「彼のセレブレーション」と話した鎌田。「彼は今シーズン、怪我が多く、苦しんでる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた。残念ながらプレミアでは入れられなかったので、ワールドカップで点を決めたらやると約束していた」と明かしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【実際の画像】もしもし？ 先制弾の鎌田が見せた“約束”のゴールセレブレーション