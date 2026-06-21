最高出力が127psへ強化された＋2S 130

ロータス・エラン ＋2の車重は946kgと軽く、二重曲面を採用したドアガラスは、電動で開閉できた。滑らかなボディが貢献し、空気抵抗係数のCd値は0.30と小さい。

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1970年に、より上質な内装を備え、防音性を高めた＋2Sへアップデート。1971年2月には、シルバーのルーフで差別化された、ビッグバルブ・エンジンの＋2S 130が登場している。1972年からは、5速MTも選べるようになった。



ロータス エラン ＋2S 130/5（1967〜1974年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

130という数字は、大径の吸排気バルブとハイリフトカム、10.3：1の高圧縮比によって上昇した、最高出力の127psを切り上げたもの。技術者のトニー・ラッド氏による改良で、ドライブシャフトとファイナルドライブ・ケースも強化されている。

1974年末までに、エラン ＋2シリーズは5244台が提供された。ロータスとしては大きい台数だが、ジャガーEタイプ 2＋2より遥かに少ないことは事実だ。

前席空間の拡張へ効果的な膨らんだボディ

今回ご登場願った、ライトブルーのEタイプ S1 4.2 2＋2は、ジョン・ラブ氏が5年前に購入したもの。彼は身長が188cmある妻と、大型犬のために、広いボディを持つEタイプを以前から探していたらしい。

全長の半分はあろうかというボンネットを立ち上げると、4.2L直列6気筒の名機、XKエンジンが姿を表す。カムカバーは磨き上げられ、3連SUキャブレターが美しく輝き、アイドリング時からスムーズな響きを奏でる。



ジャガーEタイプ S1 4.2 2＋2 （1966〜1971年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

幅の広いサイドシルを跨ぎ運転席へ座ると、膨らんだボディは前席空間の拡張へ効果的だとわかる。レザーシートは、サルーンのように快適。リアシートを倒せば、大きな犬も問題なく過ごせそうだ。

運転姿勢は、背もたれが起き気味でも自然。ウッドリムのステアリングホイールは大径だが、低速域から軽く、反応は素晴らしい。僅かなアンダーステアは、アクセルペダルの角度でリカバーできる。リムを握る手のひらへ、好ましいフィードバックが伝わる。

印象的な乗り心地と4000rpmから興奮の速度上昇

シフトレバーとクラッチペダルは、やや重め。ブレーキペダルは、優しく傾けるだけで充分に速度が落ちる。タイヤのサイドウォールが厚く、ストロークの長いサスペンションがしなやかに動き、乗り心地は印象的。傷んだ路面も、取るに足りない。

舗装の剥がれた穴を通過しても、タイヤとステアリングホイールが僅かに揺れる程度。路面へ、ボディがしなやかに追従する。



ジャガーEタイプ S1 4.2 2＋2 （1966〜1971年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

ハイカムと大径バルブで強化されたEタイプ 2＋2は、低域で逞しく、力強く加速する。4000rpmからノーズを持ち上げ、興奮を誘う速度上昇を引き出せる。4速の上に、もう1段ギアがあっても軽々と吹け上がるだろう。もちろん、4速のまま巡航も余裕だ。

とはいえ、エラン ＋2はそれ以上に爽快。ロータス・マニアには、ひと回り大きいこちらの方が、機敏な操縦性を堪能できると評価する人も多い。スタイリングは、Eタイプ 2＋2より美しく筆者には映る。1960年代の英国製クーペでは、1番かもしれない。

カーブへ飛び込めば直観的な感覚に唸る

ブラックの1台は、オリ・ヒース氏の父が購入したという、5速MTのエラン ＋2S 130/5。地面へ触れそうなほど、運転席の座面は低い。サイドウインドウは高い位置にあり、ボディをまとったような一体感がある。

太いリアピラーが隠すため、斜め後方の死角は広い。小回りはEタイプ 2＋2より確実に効き、小さなクラッチペダルは軽く踏める。明らかに、運転しやすいスポーツカーだ。



ロータス エラン ＋2S 130/5（1967〜1974年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

ウォールナット製のダッシュボードにはメーターが7枚並び、スイッチはずらりと15個ほど。Eタイプのオーナーを意識したデザインに思えるが、内装は基本的に人工皮革で仕立てられている。リアシートは僅かに広い。

カーブへ飛び込めば、以心伝心な感覚に唸る。グリップやステアリングの変化、ボディロールを伴わず、旋回Gが高まる。公道の速度域では、それらがないようにすら思える。

より少ないリソースで導いた優れた成果

前後ディスクのブレーキは漸進的に効き、しなやかなサスペンションと細いタイヤが生む乗り心地は、Eタイプ 2＋2に迫るほど心地良い。積極的に回転数とギアを選べば、160km/h程度までの加速力も大きくは劣らない。

ウェーバー・キャブレター越しにエンジンは空気を意欲的に吸い、回転上昇とともに快音を響かせる。シフトレバーには僅かな引っ掛かりがあり、ゲートは狭いものの、慣れれば素早く変速できる。ギア比も好ましい。秘めた力を、最大限に開放できる。



ロータス エラン ＋2S 130/5（1967〜1974年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

近年は、エランやEタイプの入門モデルとして支持を集める、＋2と2＋2。2シーターのクーペより、安価に流通しているからだ。しかし希少性は高く、部品代や修理費が高くなりがちなことも事実ではある。

筆者が1台を選ぶなら、古いロータスの維持には相当な忍耐力が必要なことを加味しても、エラン ＋2にするだろう。流麗なフォルムと、妥協のない運転体験に加えて、少ないリソースで優れた成果を導いているから。より、英国車らしい独創性にある。

協力：ストラダーレ・アイコンズ社、サイモン・クロックフォード氏

4シーターなジャガーEタイプとロータス・エラン 2台のスペック ジャガーEタイプ S1 4.2 2＋2 （1966〜1971年／英国仕様）

英国価格：2245ポンド（新車時）／5万ポンド（約1050万円）以下（現在）

生産数：1万924台

全長：4684mm

全幅：1656mm

全高：1270mm

最高速度：223km/h

0-97km/h加速：7.4秒

燃費：6.4-7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1245kg

パワートレイン：直列6気筒4235cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：268ps/5400rpm

最大トルク：39.0kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

ロータス エラン ＋2S 130/5（1967〜1974年／英国仕様）

英国価格：2626ポンド（新車時）／2万5000ポンド（約525万円）以下（現在）

生産数：5244台（＋2合計）

全長：4267mm

全幅：1600mm

全高：1164mm

最高速度：194km/h

0-97km/h加速：7.7秒

燃費：7.4-9.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：946kg

パワートレイン：直列4気筒1558cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：127ps/6500rpm

最大トルク：15.5kg-m/5500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動



ジャガーEタイプ S1 4.2 2＋2 （1966〜1971年／英国仕様）