「Snow Man」で最も歌がうまいと思うメンバーランキング！ 2位「目黒蓮」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」で最も歌がうまいと思うメンバーランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、54票を獲得した目黒蓮さんです。185cmの端正なスタイルを活かし、ファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなど多方面で活躍。俳優としても、日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞を受賞し、2026年には大ヒット実写映画『SAKAMOTO DAYS』での主演でも大きな注目を集めました。楽曲内では、誠実で温かみのある低音ボイスや心のこもった表現力がアクセントとなっており、多くのリスナーの胸を打っています。
▼回答者コメント
「低音ボイスが印象に残る。安定感がある」(50代女性／長野県)
「大人っぽく落ち着いた低い声で、表現力豊か」(20代女性／東京都)
「なんでもできるイメージ」(30代女性／兵庫県)
見事1位に輝いたのは、139票という圧倒的な支持を集めた「しょっぴー」こと渡辺翔太さんです。グループのメインボーカルとして抜群の存在感を放ち、その圧倒的な声量とクリアで伸びやかな美声は、数々の楽曲のサビやフェイクで欠かせないグループの武器となっています。舞台『DREAM BOYS』での力強い歌唱や、バラエティ・ドラマなど多彩なジャンルでマルチに才能を発揮。徹底した美容へのこだわりでも知られる端正なルックスとともに、グループのパフォーマンス力を牽引する高い歌唱力が多くのファンから絶賛されています。
▼回答者コメント
「メンバーの歌唱の柱になっていると思う」(30代女性／大分県)
「メインボーカルで安定感のある歌唱力だと思う」(50代女性／神奈川県)
「安定した歌唱力と伸びのある高音が魅力で、Snow Manのボーカルを支える存在として評価されているからです」(60代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮／54票
2位にランクインしたのは、54票を獲得した目黒蓮さんです。185cmの端正なスタイルを活かし、ファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなど多方面で活躍。俳優としても、日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞を受賞し、2026年には大ヒット実写映画『SAKAMOTO DAYS』での主演でも大きな注目を集めました。楽曲内では、誠実で温かみのある低音ボイスや心のこもった表現力がアクセントとなっており、多くのリスナーの胸を打っています。
「低音ボイスが印象に残る。安定感がある」(50代女性／長野県)
「大人っぽく落ち着いた低い声で、表現力豊か」(20代女性／東京都)
「なんでもできるイメージ」(30代女性／兵庫県)
1位：渡辺翔太／139票
見事1位に輝いたのは、139票という圧倒的な支持を集めた「しょっぴー」こと渡辺翔太さんです。グループのメインボーカルとして抜群の存在感を放ち、その圧倒的な声量とクリアで伸びやかな美声は、数々の楽曲のサビやフェイクで欠かせないグループの武器となっています。舞台『DREAM BOYS』での力強い歌唱や、バラエティ・ドラマなど多彩なジャンルでマルチに才能を発揮。徹底した美容へのこだわりでも知られる端正なルックスとともに、グループのパフォーマンス力を牽引する高い歌唱力が多くのファンから絶賛されています。
▼回答者コメント
「メンバーの歌唱の柱になっていると思う」(30代女性／大分県)
「メインボーカルで安定感のある歌唱力だと思う」(50代女性／神奈川県)
「安定した歌唱力と伸びのある高音が魅力で、Snow Manのボーカルを支える存在として評価されているからです」(60代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)