◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日１８時５０分発走、浦和競馬場・ダート１４００メートル）＝６月２１日、枠順確定

Ｊｐｎ１に昇格して今年で３年目。上半期のダート短距離の頂上決戦に出走する１２頭（ＪＲＡ５、南関東５、北海道１、兵庫１）の枠順が確定した。

ＪＲＡ勢では、２０２３年のスプリンターズＳの覇者のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は８枠１１番に決定した。初コンビの武豊騎手は２００３年ノボトゥルー、０６年アグネスジェダイ、０７年メイショウバトラーで制しており、１９年ぶり４勝目を目指す。

前走で、かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は６枠７番。２４年のＪＢＣクラシック（佐賀）覇者は今回が初めての１４００メートル。２５年の南部杯も勝っており、４度目のＪｐｎ１勝利を目指す。

連覇を目指すシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は最内の１枠１番。父スマートファルコンは０９、１０年に連覇しており、同レース初の父子での連覇を狙う。

地方勢では前走で同じ浦和７ハロンのプラチナカップを制したイグザルト（牡７歳、浦和・荒山勝徳厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠６番。北海道から参戦のベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司厩舎、父スマートファルコン）は６枠８番。３歳馬が勝てば、同レースで初めてとなる。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）シャマル 栗 東 牡８ ５７ 川須 栄彦

（２）ロードフォンス 栗 東 牡６ ５７ 横山 和生

（３）ティントレット 大 井 牡５ ５７ 石川 倭

（４）ヤマニンチェルキ 栗 東 牡４ ５７ 岩田 望来

（５）ビナサクセス 浦 和 牡８ ５７ 福原 杏

（６）イグザルト 大 井 牡７ ５７ 矢野 貴之

（７）ウィルソンテソーロ 美 浦 牡７ ５７ 川田 将雅

（８）ベストグリーン 北海道 牡３ ５３ 吉原 寛人

（９）アウストロ 浦 和 牡６ ５７ 笹川 翼

（１０）ジョージテソーロ 浦 和 牡５ ５７ 落合 玄太

（１１）ママコチャ 栗 東 牝７ ５５ 武 豊

（１２）サトノルフィアン 兵 庫 牡７ ５７ 吉村 智洋

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。