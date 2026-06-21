ママコチャ

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◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日１８時５０分発走、浦和競馬場・ダート１４００メートル）＝６月２１日、枠順確定

　Ｊｐｎ１に昇格して今年で３年目。上半期のダート短距離の頂上決戦に出走する１２頭（ＪＲＡ５、南関東５、北海道１、兵庫１）の枠順が確定した。

　ＪＲＡ勢では、２０２３年のスプリンターズＳの覇者のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は８枠１１番に決定した。初コンビの武豊騎手は２００３年ノボトゥルー、０６年アグネスジェダイ、０７年メイショウバトラーで制しており、１９年ぶり４勝目を目指す。

　前走で、かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は６枠７番。２４年のＪＢＣクラシック（佐賀）覇者は今回が初めての１４００メートル。２５年の南部杯も勝っており、４度目のＪｐｎ１勝利を目指す。

　連覇を目指すシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は最内の１枠１番。父スマートファルコンは０９、１０年に連覇しており、同レース初の父子での連覇を狙う。

　地方勢では前走で同じ浦和７ハロンのプラチナカップを制したイグザルト（牡７歳、浦和・荒山勝徳厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠６番。北海道から参戦のベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司厩舎、父スマートファルコン）は６枠８番。３歳馬が勝てば、同レースで初めてとなる。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）シャマル　　　　　　栗　東　牡８　５７　川須　栄彦

　（２）ロードフォンス　　　栗　東　牡６　５７　横山　和生

　（３）ティントレット　　　大　井　牡５　５７　石川　倭

　（４）ヤマニンチェルキ　　栗　東　牡４　５７　岩田　望来

　（５）ビナサクセス　　　　浦　和　牡８　５７　福原　杏

　（６）イグザルト　　　　　大　井　牡７　５７　矢野　貴之

　（７）ウィルソンテソーロ　美　浦　牡７　５７　川田　将雅

　（８）ベストグリーン　　　北海道　牡３　５３　吉原　寛人

　（９）アウストロ　　　　　浦　和　牡６　５７　笹川　翼

（１０）ジョージテソーロ　　浦　和　牡５　５７　落合　玄太

（１１）ママコチャ　　　　　栗　東　牝７　５５　武　豊

（１２）サトノルフィアン　　兵　庫　牡７　５７　吉村　智洋

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。