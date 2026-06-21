全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の日本酒バー店『日本酒Bar 川口酒店』です。

飲み比べを楽しみながら穴子で一杯！

かつて酒屋の倉庫だったという建物を使った空間が細長く隠れ家めいて落ち着く。店名もそれにあやかった日本酒バーだ。1階が立ち飲み、2階がテーブルで、産地や造り、酒米の種類なども違う日本酒が偏らずに揃っているのがうれしいところ。

そして1階だけなのだが、3種類60mlずつ飲み比べられるセットがあるのも実に楽しい。

穴子骨せんべい600円、穴子の串焼き（白焼き・蒲焼）1本650円、楽器正宗（220ml）2000円

『日本酒Bar 川口酒店』（右）穴子骨せんべい 600円 （左）穴子の串焼き（白焼き・蒲焼） 1本650円 （奥）楽器正宗（220ml） 2000円 串焼きは1串に3切れ。ほかに酒盗焼きも。人気の骨せんべいは希少につき売り切れごめんだ。120ml以上は錫の酒器で提供

そしてもうひとつ、見逃せないのが穴子のアテの数々。

元寿司職人の店主・山田さんが朝締めを捌くのだが、きれいな仕事で、ふっくらと穴子の旨さを引き出していて実に酒に合う。煮穴子の握りや細巻き。串焼きに串カツ、串天ぷらやカマ肉の竜田揚げなんかも。

お気に入りの一杯で穴子呑みを満喫。ちょっと粋な愉しみ。

『日本酒Bar 川口酒店』店主 山田隆之さん

店主：山田隆之さん「日本橋らしく落ち着いた雰囲気も楽しんでください」

『日本酒Bar 川口酒店』

日本橋『日本酒Bar 川口酒店』

［店名］『日本酒Bar 川口酒店』

［住所］東京都中央区日本橋2-9-6、1階・2階

［電話］03-6225-2850

［営業時間］17時半〜23時（22時半LO）、土：13時半〜20時半（20時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅C4出口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、旨さを引き出した穴子のアテの数々の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】わさびが効いた穴子の細巻きは絶品！ アテにも〆にもぴったり（5枚）